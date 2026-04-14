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香燈腳4亂象引共鳴！　網友「麻煩各位有點素質」：又不是蝗蟲

▲▼富堡工業送暖香燈腳！媽祖進香逾30萬人參與 信仰路上不孤單。（圖／記者謝盛帆攝）

▲媽祖進香，示意圖非本文當事人。（圖／資料照）

記者葉國吏／綜合報導　

白沙屯媽祖遶境起跑，臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」有許多香燈腳發文分享，其中一篇「抱願文」引起討論，因為這位網友希望香燈腳有點素質。

▲▼網友對香燈腳的「抱願文」。（圖／翻攝臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

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▲網友對香燈腳的「抱願文」。（圖／翻攝臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會，下同）

網友強調「這是一篇抱願文」直言麻煩各位香燈腳有點素質，同時列出四點：
1、過馬路看紅綠燈
2、有坐火車的，請讓學生先上車
3、不要亂丟垃圾
4、拿結緣品要有禮貌

該網友表示「又不是蝗蟲，為什麼拿人家東西不用有禮貌說謝謝？更不要用搶的吧！路上不缺結緣品的好不好。當個優質的香燈腳吧～你的起心動念，媽祖都在看！」底下也有人回應「還是會有老鼠屎壞了白沙屯媽祖的大愛美德，所以我希望媽祖婆可以處罰這些老鼠屎的香燈腳！」

▲▼網友對香燈腳的「抱願文」。（圖／翻攝臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

▲網友有同感回應。

另外也有網友回應「所有免費的東西都取消保證可以減少好多人」、「接過東西我從不忘記說一聲謝謝，這是為人知之道，應有的禮貌不是嗎？」、「其實大都不是虔誠香燈腳，湊熱鬧的多，廟方報名不過濾只管收錢，就會變質了；這近十幾年來因工作關係，無法全程跟隨媽祖婆進香，所以都未曾向廟方報名，早期的莊嚴，肅穆變成近年嘉年華化，不勝唏噓。」

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