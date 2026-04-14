川普AI合成圖「自比耶穌」原因曝　保守派氣炸痛斥褻瀆

▲川普AI合成圖「自比耶穌」，惹怒保守派。（圖／路透社，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普13日刪除社群上一張圖片，因為這張AI圖將他描繪成耶穌，引發多名宗教領袖抨擊，認為此舉褻瀆神明。對此，川普回應，他以為圖片把他描繪成醫生。

AI圖把川普畫成神蹟主角 紅白長袍前景還有美國國旗

根據法新社報導，這張圖片發布在川普自家社群平台「真實社群」（Truth Social），他在圖中身穿飄逸的紅白長袍，觸摸一名看似病患的額頭，並散發出光芒。背景中，一面美國國旗迎風飄揚，周遭多名人物以崇敬的目光仰望著這位總統。

這張人工智慧（AI）生成的圖片在4月12日深夜發布，並於4月13日刪除。被記者問及這則貼文時，川普否認自己是想把自己塑造成耶穌基督。他回應：「我確實有發，我以為那是我扮成醫生，跟紅十字會有關。這應該是我作為一名醫生，讓大家變好。我的確會讓大家變好、變得更好。」

保守派基督徒也炸鍋 怒批令人髮指的褻瀆行為

不過，這則貼文一出，立刻引發多位知名保守派基督徒的強烈反彈，而這些人也是川普最重要的支持者之一。

保守派記者兼評論員巴珊（Megan Basham）在X上抨擊：「我不知道總統是不是覺得自己在搞笑，或是受了某種物質影響，或是他到底能用什麼理由來解釋這種令人髮指的褻瀆行為」、「他（川普）必須立刻撤下這照片，先向美國人民道歉，接著再向上帝請求寬恕。」

過去也曾借宗教意象造勢 顧問還把他比擬成耶穌

事實上，川普過去也曾在貼文中使用宗教意象。2023年他因銀行詐欺案受審期間，曾分享一名支持者提供的素描，畫面顯示法庭上的他坐在耶穌旁邊。

另外，川普的顧問也多次把他塑造成類似耶穌的角色。本月稍早，白宮舉行復活節午餐活動時，曾擔任他靈性顧問的電視佈道家懷特．凱恩（Paula White-Cain）也將川普比擬為耶穌，「你被背叛、被逮捕、被誣陷。這是我們的主與救主所示範過的熟悉模式。」

▲當時川普出席賓州造勢活動遇襲，不忘向群眾舉起右手，高喊「戰鬥！」（圖／達志影像／美聯社）

勝選後自稱上帝留他一命 就是為了拯救美國

研究基督教民族主義、喬治城大學「信仰與正義中心」（Center on Faith and Justice）學者泰勒（Matthew Taylor）博士表示，川普2024年7月遭遇暗殺未遂事件後，更熱衷扮演外界眼中的「救世主」角色。

川普在2024年贏得大選後的勝選演說中對支持者說：「很多人告訴我，上帝讓我活下來是有原因的，而那個原因就是拯救我們的國家，讓美國重回偉大。」