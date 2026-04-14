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外送阿嬤送餐到白宮！　川普當場掏「100美元小費」

▲川普叫麥當勞外送到白宮，還給了外送奶奶100美金小費。（圖／路透）

▲川普給了外送阿嬤100美元小費。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）13日在白宮上演了一場「政策結合驚喜」的戲碼。他不僅將點購的麥當勞外送變成了「免徵小費稅」政策的宣傳現場，更在眾多媒體鏡頭前，大方從口袋掏出一張100美元的鈔票，親手遞給前來送餐的「外送員阿嬤」，讓現場氣氛嗨到最高點。

「外送員阿嬤」親送兩大袋速食

根據《福斯新聞》報導，川普13日特別邀請來自阿肯色州（Arkansas）的DoorDash外送員西蒙斯（Sharon Simmons）來到白宮。這位被暱稱為「外送員阿嬤」的西蒙斯，親手提著兩大袋總統最愛的速食抵達，這場會面主要是為了在「報稅日」（Tax Day）前夕，宣傳川普所推動的「免徵小費稅」（No tax on tips）政策。

現場媒體雲集，正當川普與記者及西蒙斯交談時，一名媒體記者突然轉向西蒙斯問道，「白宮的人給小費大方嗎？」

被問「白宮小費多嗎」　川普下秒掏百元美金

聽到問題後，川普立刻反應過來，大聲地說了一句「等一下！」隨後便伸手掏向口袋，抽出一張看起來是100美元（約新台幣3200元）的鈔票，當場塞到西蒙斯手中。

川普笑著補充道，「妳提醒了我。」這番霸氣舉動引發全場關注。而西蒙斯在驚喜接下這份沉甸甸的小費後，也隨即配合地對媒體稱，白宮的人給小費「非常」大方。

力推「免徵小費稅」法案

根據稅務政策智庫「稅務基金會」（Tax Foundation）的說法，依據《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）的規範，從小費中獲取收入的勞工，在2025年至2028年期間，最高可享有2萬5000美元的免稅所得額。

川普在對談中對著西蒙斯表示，「我聽說妳這次多拿到了1萬1000美元，這原本是因為稅單太重而拿不到的。因為這項法案，妳拿到了史上最高額的退稅。」

DoorDash：外送員已節省數億稅金

根據DoorDash的新聞稿，西蒙斯已經是10個孫子的阿嬤，她自2022年投身外送產業以來，累計跑單量已突破1萬4000趟。新聞稿中提到，「自從『免徵小費稅』法案實施以來，我們估計外送夥伴們已經節省了數億美元。」

DoorDash全球公共政策主管雷提格（Max Rettig）也指出，這個時刻標誌著全美數百萬外送員的勝利，讓他們在今年報稅時能保留更多辛苦錢。他強調，公司很榮幸能代表像西蒙斯這樣勤奮的夥伴發聲，推動對勞工家庭有實質影響的政策。

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