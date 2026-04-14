陸妻「結婚59天」人間蒸發　桃園男苦守24年獲離

▲夫妻吵架。示意圖非本文當事人。（圖／視覺中國）

記者葉國吏／綜合報導

桃園一名男子於2002年花費新台幣20萬元聘金遠赴中國大陸娶親，沒想到在當地辦完婚宴並先行返台登記後，新婚妻子全家竟集體失蹤，這段婚姻在維持短短59天後便有名無實。男子等了24年，卻始終等不到人最終向法院訴請離婚。桃園地院審理後認定婚姻已有重大破綻，判准兩人離婚。

赴陸豪擲聘金辦婚宴竟成空 新婚妻全家集體蒸發

判決書詳細紀錄，這名男子在2002年4月3日與一名大陸籍女子在當地結婚，當時不僅依照法律程序完成登記，更風光辦理婚宴招待親友，男子當時還大方給付新台幣20萬元聘金給女方，誠意十足。同年5月31日男子獨自先行回台辦理登記手續，原本滿心期待妻子能隨後辦理手續來台團圓，怎料計畫趕不上變化。

沒想到男子返台後，對方的態度竟出現驚人轉變，陸籍妻子與其家族成員彷彿人間蒸發，不僅電話聯繫不上，連地址都查無此人。雙方從此斷絕聯繫，這段遠距婚姻也因此停擺。在長達20多年的時間裡，女方從未踏上台灣土地，男子雖然名義上有配偶，實際上卻過著長年的單身生活，婚姻關係早已成為名符其實的空殼。

失蹤妻無出入境紀錄 判准男子回歸單身

桃園地院在審理期間，曾多次合法通知該名陸籍女子到場說明，但女方均未現身，也沒有提交任何書面聲明。法官為求謹慎，特別向內政部移民署調閱該名女子的入出境紀錄，結果顯示自兩人婚後數十年間，該女子完全沒有入境台灣的紀錄。這項客觀證據足以證明，雙方婚後根本沒有共同生活的實實基礎，女方顯然沒有經營家庭的意願。

法官指出，根據民法第1052條第2項規定，若婚姻發生重大破綻且無回復可能，即屬於難以維持婚姻之重大事由。本案男女雙方分離長達24年，情感早已完全疏離，客觀上已經喪失共同生活的可能性。由於這場長年的空殼婚姻責任應由女方承擔，法官認為這段婚姻已無復原希望，最終裁定准許男子的離婚請求。