才撲滅惡火身後傳來1句「爸爸」　妻兒驚喜探班消防員暖哭網友

▲▼ 嘉義保安一路火警落幕，消防員吳志文（左二）路邊驚喜遇妻子和兒子（左一）來探班。（圖／翻攝嘉義市消防局第一分隊-太陽分隊臉書）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市保安一路於昨(13)日晚間發生住宅火警，嘉義市消防局第一大隊第一分隊（太陽分隊）獲報後，立即由分隊長率隊馳援。現場濃煙密佈，只見分隊隊員發揮精良訓練，迅速佈線進入火場搜索並控制火勢，確保無人員受困傷亡。然而，在緊張救災任務後的收隊時刻，現場卻發生了一幕溫馨插曲，成為當晚最動人的焦點。

隨著火勢順利撲滅，隊員們脫下沈重的防火外衣，在路邊稍作歇息。正當眾人滿頭大汗、體力瀕臨極限時，人群中突然傳來一聲清脆的「爸爸！」第一分隊隊員吳志文轉頭一看，竟是妻子帶著孩子驚喜現身火場周邊探班。

原本神情嚴肅的吳志文看見妻兒，眼神瞬間由堅毅轉為慈愛。他感性表示，在火場裡他們是衝鋒陷陣、與惡火博鬥的戰士，但走出火場後，他只是一個渴望擁抱家人的父親。那一聲稚嫩的呼喚，彷彿瞬間消解了救災後的極度疲憊，更成為守護這座城市的最強動力。

分隊隨後在臉書專頁分享這份喜悅，並寫下：「你們的平安，就是我守護這座城市最大的動力。」強調消防員的使命感不僅來自職業榮譽，更來自背後每一位默默支持的家屬。

消防局表示，此次火警在隊員專業分工下迅速平息，達成「平安退火」的目標。這張戰士與家屬在災後現場合影的照片，不僅展現了消防工作的辛勞，也傳遞出嘉義市這座城市的溫度。消防局將持續秉持專業，守護市民，讓每一位無名英雄都能平安完成任務，回到溫暖的家。