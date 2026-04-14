「泛科學的那個阿北」小時候是神童！　憤青瘋筆戰

▲用心經營下，《泛科學》在YouTube上擁有百萬訂閱。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

鄭國威是台中人，在大雅區的忠義眷村長大，排行老么，上有三個姊姊。他國小時成績很好，在眷村裡被稱為神童。小時候他很喜歡讀科學家傳記，作文題目「我的志願」，就寫自己未來要當科學家，看漫畫《哆啦A夢》，他會用紙板做出一台時光機，幻想自己穿梭時空。

憤青瘋社運 部落格筆戰

上國中後，遇到數學、理化，成績下滑的他，為了保持神童形象，「竄改成績單，影印、偽造文書，拿回去給爸爸簽名。」他說那時心情低迷，甚至在漫畫店偷了一本漫畫，是什麼漫畫不記得了，只記得回家後沒拆膜，從二樓房間把那本漫畫丟到隔壁鄰居屋頂，「看那本漫畫風吹雨打，慢慢爛掉。」彷彿童年科學家的夢想，也慢慢爛掉了。

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▲鄭國威（右）說父親（左）個性節儉，回憶小時候父親帶他去麥當勞還跟店員殺價。

竄改成績後來被發現，問他父母態度如何？他說完全不記得，只確定一件事：「我爸媽從來沒有打過我，我姊姊都有被打罵教育，我沒有，所以我姊有時候會吐槽：『就你沒有被打過，最寵你。』」

鄭國威父親出身中國浙江，是國民黨少年兵，13歲從大陳島撤離到台灣，曾在航空發展中心研發經國號戰鬥機。「他是新黨忠實支持者。我小時候常被他帶去台北，參加『我是中國人大遊行』。我爸爸是那種…如果他可以決定，他會把台灣送給習近平的人。」他說忠義眷村因兩岸開放，中國配偶的密度極高，環境背景使然，他高中、大學時期都認為自己是中國人。

之所以改變，是因為碩士讀資訊傳播。那時他讀社會學，受左派思維影響，關心拆遷議題，身分認同變為台灣人，也成了憤怒青年。反國光石化、反中科、反大埔拆遷，他跑現場，在部落格上引經據典地寫文章批判政府，四處筆戰。他研究部落格媒體，關心公民新聞，關心網路如何讓世界產生變化。2004年哈佛大學法學院成立《全球之聲》（Global Voices），是集結各國部落客的公民媒體計畫，時常針砭新聞媒體環境的他，認為台灣缺乏國際新聞，便投身參與，成為中文版的發起人。

▲腦袋因資訊過量而感到倦怠時，鄭國威會翻《七龍珠》漫畫讓自己放鬆。

網路上爬梳鄭國威當年事蹟：2006年因聯合新聞網汙名化精神病患，發動網路串聯要求道歉；抗議樂生療養院拆遷、動物之家管理失當；2008年野草莓運動，他到現場架網路做直播。一個關心社會的憤怒青年能在網路上做的事，他全做了，碩士畢業後還去蒙藏基金會做專案經理，到蒙古培訓當地人成為公民記者。「大家想到蒙古，可能想到風光明媚、大雪紛飛，其實蒙古大部分的人住在烏蘭巴托（蒙古首都），因為中國跟澳洲的礦業巨頭去那邊開拓，有很多環境汙染，這對與自然共生的蒙古人來說很痛苦，但是他們的消息傳不出去。比我們（台灣）更痛苦的大概就是他們吧，上面是俄羅斯，下面是中國，完全被夾住。」

興趣變事業 堅持15年

問鄭國威憤青時期的回憶，以為該是一番熱血激昂，誰知道卻是一派自省態度，說當年打筆戰的自己，內在是心虛的。「參加很多社會運動，裡面有很多科學議題，我很隱晦地發現，我並沒有真正了解我站的立場基礎是什麼？不知道我為什麼有資格抱持那個立場。」

▲鄭國威曾到蒙古培訓當地人成為公民記者。圖為他在蒙古騎馬。

「那時候覺得台灣沒有發展，蓋那麼多科學園區都是空的，都在圈地啊，覺得政府很爛，現在每個園區都蓋滿。也不是說那時候錯，只是誰知道時代背景不一樣，現在夯成這樣。」他說現在的中年鄭國威，因為接觸科學而感到自己很無知，若是遇見憤青鄭國威，不免會問：「你怎麼確認你的立場是對的？」

2011年，他與好友徐挺耀共同創辦《泛科學》，一開始沒把它當成事業，只是從研究公民新聞的角度做延伸，「當成一個大學生社團，做科學主題的公民新聞。」問他經營《泛科學》15年，接觸那麼多科學家，看過那麼多論文，該有影響他特別多的對象吧？這麼公式化的問題，他卻說自己從沒被問過，「可能我不是科學家，我只是傳播者、橋梁、擴大器。」思索許久，也沒說出一個人選。



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