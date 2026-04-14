「泛科學的那個阿北」感嘆：網路沒有讓一切變得更好

▲鄭國威說這15年來，科學帶給他的樂趣絲毫未減。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

鄭國威說經營初期賺不到什麼錢，他一個30歲年輕人打著科學傳播名號，寫信請科學家讓他免費轉載文章，「沒有人拒絕過。」他每次演講提到這事都眼眶泛紅，此刻也有點哽咽。「我們當時沒有流量，刊登也不會有名有利，但我認識的科學家就是很nice的一群人，他們很願意做科學知識的推廣，只是沒空。到後來，我們開始付稿費，是因為過意不去，但也沒有付很多。」

問他糟糕透頂的經驗，他說是2016年接了味全贊助的廣告。背景是這樣的：頂新集團使用劣油引發食安風暴，由於董事長魏應充一審無罪釋放，引發民眾憤怒，發起拒買集團旗下味全產品，到COSTCO大量購買鮮奶後退貨，稱為「滅頂行動」。當時《泛科學》接了贊助，召集網友前往味全的牧場拍攝生產過程，被網友認為是為黑心企業洗白，引發網路炎上。問他對方給多少酬勞？他說可以講但不能寫，說了一個不多的數字，由於被罵，案子中止沒繼續做下去，算算應對炎上的工時，「最後是虧錢的。」

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「當時我想了很久，拍板決定做，原因是我覺得不做很不科學，謠言說乳品有毒或化學調製，可能那時我還留有一點憤青個性，覺得我不敢接的話，是不是就支持了謠言？我那時候的判斷是錯的，要讓大家更知道乳品的科學真相，我應該要想別的方法。」他說因為當過憤青，能理解那種想滅掉大企業的心情，但若再來一次，「我還是不會不接，很多人說疫苗有毒，如果怕這群反疫苗的人，然後什麼都不說了，那做（科學傳播）這件事幹嘛？」

鄭國威感嘆，以前年輕時看到拆遷議題，內心受到刺激，會衝動，現在沒感覺，他的憤青時期在十年前已經結束了。語調聽來蒼涼，問他這就是中年的心境嗎？他以漫畫《咒術迴戰》中，曾當過上班族的咒術師七海建人的話語來回答：「枕邊掉落的頭髮變多、喜歡吃的鹹點麵包從便利商店消失，這些小小的絕望堆砌起來，才會讓人長大。」

效仿科學家 不害怕失敗

他的絕望是這麼堆砌起來的：「我一直站在網路能改變世界的角度，譬如部落客串聯能不能讓社會運動的火不要熄滅？或是Facebook能不能讓中東民主化？博客能不能讓中國不一樣？胡錦濤的時候，我去中國參加很多網誌年會、活動，那時候還很開放。」「茉莉花革命、阿拉伯之春，我好關注，24小時都在看消息，跟埃及、土耳其的夥伴做密切交流，分享我們台灣怎麼做。我甚至邀請埃及的人來台灣跟我們分享。」

「我想要看到網路科技，特別是一種新的言論技術，它能不能帶來社會的變化？當每個人都在用Facebook，然後都在看小貓小狗的時候，我就覺得…」鄭國威搖搖頭，說而今網路沒有讓一切變得更好，「已經不是革命的火把了，它是我（工作）的檯燈。」

許多YouTuber都受憂鬱症困擾，鄭國威說自己沒發生。「我是屬於不檢討、不多想的人，我有一個不能說是優點，但卻漸漸養成的特質—我不會後悔，不用過去或未來的事折磨自己。」那心境或許來自於他對科學家的看法：「科學家是一群代替我們人類在承受失敗的人。我們3次裡面失敗2次已經覺得很多了，科學家的失敗，是1,000次裡面有999次都在失敗。」



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