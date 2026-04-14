　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「泛科學的那個阿北」感嘆：網路沒有讓一切變得更好

鄭國威說這15年來，科學帶給他的樂趣絲毫未減。

▲鄭國威說這15年來，科學帶給他的樂趣絲毫未減。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

鄭國威說經營初期賺不到什麼錢，他一個30歲年輕人打著科學傳播名號，寫信請科學家讓他免費轉載文章，「沒有人拒絕過。」他每次演講提到這事都眼眶泛紅，此刻也有點哽咽。「我們當時沒有流量，刊登也不會有名有利，但我認識的科學家就是很nice的一群人，他們很願意做科學知識的推廣，只是沒空。到後來，我們開始付稿費，是因為過意不去，但也沒有付很多。」

問他糟糕透頂的經驗，他說是2016年接了味全贊助的廣告。背景是這樣的：頂新集團使用劣油引發食安風暴，由於董事長魏應充一審無罪釋放，引發民眾憤怒，發起拒買集團旗下味全產品，到COSTCO大量購買鮮奶後退貨，稱為「滅頂行動」。當時《泛科學》接了贊助，召集網友前往味全的牧場拍攝生產過程，被網友認為是為黑心企業洗白，引發網路炎上。問他對方給多少酬勞？他說可以講但不能寫，說了一個不多的數字，由於被罵，案子中止沒繼續做下去，算算應對炎上的工時，「最後是虧錢的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「當時我想了很久，拍板決定做，原因是我覺得不做很不科學，謠言說乳品有毒或化學調製，可能那時我還留有一點憤青個性，覺得我不敢接的話，是不是就支持了謠言？我那時候的判斷是錯的，要讓大家更知道乳品的科學真相，我應該要想別的方法。」他說因為當過憤青，能理解那種想滅掉大企業的心情，但若再來一次，「我還是不會不接，很多人說疫苗有毒，如果怕這群反疫苗的人，然後什麼都不說了，那做（科學傳播）這件事幹嘛？」

鄭國威感嘆，以前年輕時看到拆遷議題，內心受到刺激，會衝動，現在沒感覺，他的憤青時期在十年前已經結束了。語調聽來蒼涼，問他這就是中年的心境嗎？他以漫畫《咒術迴戰》中，曾當過上班族的咒術師七海建人的話語來回答：「枕邊掉落的頭髮變多、喜歡吃的鹹點麵包從便利商店消失，這些小小的絕望堆砌起來，才會讓人長大。」

效仿科學家　不害怕失敗
他的絕望是這麼堆砌起來的：「我一直站在網路能改變世界的角度，譬如部落客串聯能不能讓社會運動的火不要熄滅？或是Facebook能不能讓中東民主化？博客能不能讓中國不一樣？胡錦濤的時候，我去中國參加很多網誌年會、活動，那時候還很開放。」「茉莉花革命、阿拉伯之春，我好關注，24小時都在看消息，跟埃及、土耳其的夥伴做密切交流，分享我們台灣怎麼做。我甚至邀請埃及的人來台灣跟我們分享。」

「我想要看到網路科技，特別是一種新的言論技術，它能不能帶來社會的變化？當每個人都在用Facebook，然後都在看小貓小狗的時候，我就覺得…」鄭國威搖搖頭，說而今網路沒有讓一切變得更好，「已經不是革命的火把了，它是我（工作）的檯燈。」

許多YouTuber都受憂鬱症困擾，鄭國威說自己沒發生。「我是屬於不檢討、不多想的人，我有一個不能說是優點，但卻漸漸養成的特質—我不會後悔，不用過去或未來的事折磨自己。」那心境或許來自於他對科學家的看法：「科學家是一群代替我們人類在承受失敗的人。我們3次裡面失敗2次已經覺得很多了，科學家的失敗，是1,000次裡面有999次都在失敗。」


更多鏡週刊報導
鄭國威專訪1／「打籃球會製造閃電」　他靠插科打諢傳遞科學知識
鄭國威專訪2／「腎結石其實是兵馬俑」破百萬觀看　他善用動漫哏吸引閱聽眾

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 7769 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
S媽再傳痛失至親　心情極度悲傷
道奇再添傷兵！卡斯帕里烏斯肩膀發炎　哈特升上大聯盟
香燈腳搭火車「集體失格」　女乘客氣炸拍下：媽祖不會保佑你們
郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽「學生版奧運」奪最高榮譽
美副總統：與伊朗談判獲大量進展　第二輪談判「球在德黑蘭」
明變天！　雨區擴大
快訊／台指期夜盤破36000大關！　創歷史新高
川普稱伊朗盼達協議！美股開低走高漲301點　台積電ADR跌0

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男指高鐵服務生「臉漂亮但太胖」　律師牙起來：你在性騷？

白沙屯媽進香「完好餐盒」被丟路邊　信徒心痛：一年不如一年

台人見日本牙刷設計「我太落伍？」　7年級生：台灣30年前就有

TVBS傳售！「台鋼集團」被點名買家之一　董座回應了

香燈腳搭火車「集體失格」　女乘客氣炸拍下：媽祖不會保佑你們

「泛科學的那個阿北」小時候是神童！　憤青瘋筆戰

「泛科學的那個阿北」感嘆：網路沒有讓一切變得更好

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽「學生版奧運」奪最高榮譽

風王辛樂克「強度達巔峰」　路徑大迴轉

S媽再傳痛失至親　心情極度悲傷

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

侵占眾量級收益又逃漏稅！家寧一家四口再開庭　她一身西裝抵達

白沙媽超猛香燈腳來了！自製7米2「巨香」　40公斤扛著走8天7夜

怪男闖黎明科大強抱學生　再衝馬路拉扯女騎士！遭警強制送醫

女車主禮貌詢問求歸還機車...　霸道貓無視繼續坐還踏滿腳印

男指高鐵服務生「臉漂亮但太胖」　律師牙起來：你在性騷？

白沙屯媽進香「完好餐盒」被丟路邊　信徒心痛：一年不如一年

台人見日本牙刷設計「我太落伍？」　7年級生：台灣30年前就有

TVBS傳售！「台鋼集團」被點名買家之一　董座回應了

香燈腳搭火車「集體失格」　女乘客氣炸拍下：媽祖不會保佑你們

「泛科學的那個阿北」小時候是神童！　憤青瘋筆戰

「泛科學的那個阿北」感嘆：網路沒有讓一切變得更好

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽「學生版奧運」奪最高榮譽

風王辛樂克「強度達巔峰」　路徑大迴轉

S媽再傳痛失至親　心情極度悲傷

樂天女孩杜拜點頭嫁了！「差2歲姐弟戀」❤半年 未婚夫男星身分曝

陸妻「結婚59天」人間蒸發　桃園男苦守24年獲離

男指高鐵服務生「臉漂亮但太胖」　律師牙起來：你在性騷？

道奇再添傷兵！卡斯帕里烏斯肩膀發炎　哈特升上大聯盟

范姜告粿王今法院正面對決！　王子「13天2厄運」纏身

以黎談判前猛轟！　以軍稱打擊150個真主黨目標

菅野智之轉戰洛磯展現價值　3戰防禦率2.16備受肯定

伊朗願暫停濃縮鈾活動5年　川普政府拒絕：期限應為20年

今井達也進入15天傷兵名單　太空人先發輪值出現變數

NBA新人王兩強對決！弗拉格、庫尼普爾競爭　親曝真實心聲

【90歲爆紅大港阿嬤受邀開球】惡補練投畫面曝：被鼓勵到了

生活熱門新聞

「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

明變天！　雨區擴大

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

松山機場「超嗆人臉辨識」　官方回應

辛樂克「35年最強4月颱」登頂風王　路徑大迴轉

S媽再傳痛失至親　心情極度悲傷

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

3生肖「上上籤」運勢超旺！　屬馬、屬豬要留意

掰了！泡泡瑪特忠孝SOGO店4/19熄燈

里長紅燈右轉被檢舉　大罵檢舉魔人

風王辛樂克「強度達巔峰」　路徑大迴轉

以前超歡迎香燈腳！在地人崩潰「點名3類人」：拜託別來了

連打4通電話「郵局阿伯支支吾吾」　真相驚呆！

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

2026裝修新制將上路 未來不再說做就做

林志穎16歲帥兒飆高180公分！正面照曝光

「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

即／京都男童失蹤22天　疑似發現遺體

即／台19線鹽水段汽機車對撞　2駕駛死亡！

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

即／川普嗆伊朗船隻靠近「全面消滅」

快訊／台指期夜盤破36000大關！　創歷史新高

明變天！　雨區擴大

英國發警告！美軍對伊朗封鎖令生效

藍委喊普發1萬石油津貼　主計總處態度曝

川普酸教宗　良十四世霸氣回應

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

李貞秀被民眾黨開除黨籍　泛綠學者許忠信將遞補不分區立委

富邦女孩丹丹「挨酸又矮又胖」　直球回擊

更多

最夯影音

更多
川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％
不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面