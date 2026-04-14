白宮總統經濟報告出爐　台灣進口總額年增1.9兆居冠

▲美國對台進口總額大幅增長。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國白宮經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers, CEA）13日公布《2026總統經濟報告》，指出美國去年自台灣進口金額大幅成長596億美元（約新台幣1.9兆元），為年增額最多國家之一；報告同時強調，美台對等貿易協議有助於推動雙邊貿易現代化，並降低台灣市場對美國產品的貿易障礙。

美國對全世界進出口仍處貿易逆差

報告內容顯示，美國去年自全球進口總額達3.3兆美元（約新台幣105兆元），出口則為2.1兆美元（約新台幣66.5兆元），整體貿易赤字仍處高位，且主要集中於農產品與先進科技產品領域。

不過，報告指出，在川普政府政策下，美國與多國貿易失衡情況有所改善，包括中國、英國、義大利、德國與南韓。數據顯示，美國每月平均貿易赤字自2024年的1010億美元（約新台幣3.2兆元），降至去年11月的870億美元（約新台幣2.8兆元）。

美對中貿進口降幅最大；對台進口增幅最多

在個別國家方面，美國自中國進口額明顯下降，減少971億美元（約新台幣3.1兆元），為降幅最大；而進口額增加最多的前5國則為台灣、瑞士、越南、愛爾蘭與墨西哥，其中台灣增加596億美元居首。

報告並指出，美台投資與貿易合作持續深化。台灣同意擴大對美投資，涵蓋半導體、能源及人工智慧等領域，有助提升美國在關鍵科技的產能與競爭力。同時，雙方簽署的對等貿易協議，也促進美國產品進入台灣市場，包括移除農產品及工業產品的相關貿易障礙。