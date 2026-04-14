風王辛樂克「強度達巔峰」　路徑大迴轉

▲辛樂克強度達巔峰。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

辛樂克登頂今年風王，強度達巔峰！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬，強烈颱風辛樂克未來將在日本南方海面大迴轉，距台灣及日本皆相當遠，路徑不侵台，與氣候資料相符合。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣晴朗穩定，金、馬易有霧，各地白天熱如夏，需注意防囇多喝水。

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北部周三起變天

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周三、周四微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大都多雲時晴，北台高溫微降，各地仍偏暖熱，北台偶受其邊緣影響，有局部短暫降雨的機率；周五、周六微弱鋒面掠過，北部、東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍為多雲時晴；周六北、東高溫略降，北舒適、中南偏熱。

▼最新辛樂克路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮指出，最新模式模擬調整為，周日至下周二台灣附近水氣仍多，大氣趨不穩定，雲量略增，午後有局部陣雨的機率，各地白天偏熱；下周三、下周四雲量減少，高溫逐日漸升，山區午後有局部短暫陣雨的機率；期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。

辛樂克登頂今年風王

吳德榮表示，中央氣象署今晨2時最新資料顯示，第4號強烈颱風辛樂克在關島東方海面向北北西進行；正如同最新歐洲系集模式模擬，其未來將在日本南方海面大迴轉，距台灣及日本皆相當遠，雖為1989年「安迪」之後最強4月颱，但路徑不侵台，與氣候資料相符合。

氣象署提到，強颱辛樂克位於關島附近海面，向西北轉北再轉東北方向進行，強度已達巔峰，隨其北上強度將逐漸減弱，距離遙遠對台灣天氣無直接影響；不過，留意周四之後可能為基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海帶來長浪。