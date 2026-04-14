川普稱伊朗來電盼達成協議：習近平希望戰爭結束

▲川習會。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普13日在白宮表示，伊朗已主動聯繫華府表達希望達成協議的意願，並強調美伊談判的核心仍在核問題。同時他也提到，尚未與中國國家主席習近平通話，但對方希望中東戰爭能盡快結束。

川普稱：伊朗主動表示希望達成協議

CNN報導，川普指出，美國政府13日上午接獲伊朗方面來電，稱「非常希望達成協議」。這番發言距離美國對伊朗港口實施海上封鎖不到3小時，顯示雙方在軍事壓力升高之際仍維持接觸。

川普表示，談判癥結在於核議題，並強調「伊朗不會擁有核武」。他說，「我們同意很多事，但他們沒有同意這一點，我認為他們會同意的…如果他們不同意，就不會有協議，也永遠不會有協議。」

根據彭博報導，川普在被問及封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的目的時表示，此舉同時是為了迫使伊朗重返談判桌，以及確保海峽恢復通行、穩定油價。他並批評伊朗封鎖航道是在「敲詐全世界」，強調美國不會容許這種情況持續。

川普：習近平希望伊朗戰事盡早結束

此外，川普也提到，美中關係「相當好」，並指出習近平「希望」這場戰爭能夠結束。川普先前原定訪中行程因戰事延後，雙方是否就中東局勢進行溝通仍備受關注。

川普稍早亦在社群平台發文指出，「昨天共有34艘船通過荷莫茲海峽，自這項愚蠢的封鎖開始以來，這是最高的數目」，顯示海峽航運在高度緊張局勢下仍有波動。