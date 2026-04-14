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社會 社會焦點 保障人權

工地淪提款機！黑幫一句「沒報備」狂撈處理費　特警攻堅畫面曝

記者林東良／台南報導

台南市近期驚傳工地遭黑幫當成「提款機」，不法集團假借「施工未報備」等理由，向建商強索所謂「地方處理費」，甚至動輒動員數十人包圍工地施壓，行徑囂張，台南市警刑警大隊長期佈線蒐證，鎖定以鐘姓男子為首的暴力犯罪集團，歷經數月調查後強勢收網，動員120名警力兵分十路，一舉查緝主嫌在內共12人到案，全案依組織犯罪等罪嫌移送法辦。

▲警方動員120名警力兵分十路攻堅，查緝暴力集團成員到案，起獲鋁棒、西瓜刀、空氣槍及仿MP5電動氣槍等證物，顯示集團暴力本質。（記者林東良翻攝，下同）

▲警方動員120名警力兵分十路攻堅，查緝暴力集團成員到案，起獲鋁棒、西瓜刀、空氣槍及仿MP5電動氣槍等證物，顯示集團暴力本質。（記者林東良翻攝，下同）

▲警方動員120名警力兵分十路攻堅，查緝暴力集團成員到案，起獲鋁棒、西瓜刀、空氣槍及仿MP5電動氣槍等證物，顯示集團暴力本質。（記者林東良翻攝，下同）

刑警大隊副大隊長李政憲指出，該集團並未隸屬大型幫派，卻盤據台南多個行政區，自恃為「在地勢力」，長期吸收不法分子壯大聲勢，形成分工嚴密的犯罪組織。由35歲鐘姓主嫌（綽號「饅頭」，佳里人）主導對外談判與金額設定，夥同次要犯嫌38歲蘇姓男子（綽號「大條」，學甲人）等犯罪集團作案，該犯罪集團成員素行不良，均有恐嚇、妨害自由、毀損及竊盜等多項暴力前科。其餘成員則負責到場助勢，以人數優勢營造威嚇氛圍，對工地主任及現場人員施壓。

▲警方動員120名警力兵分十路攻堅，查緝暴力集團成員到案，起獲鋁棒、西瓜刀、空氣槍及仿MP5電動氣槍等證物，顯示集團暴力本質。（記者林東良翻攝，下同）

調查發現，該集團近半年密集犯案，鎖定鹽水、學甲、佳里、將軍等地區施工工地，先以「地方居民將抗議」為由進行滋擾，迫使建商出面處理；若對方未理會，便迅速升高態勢，動員20餘名黑衣人包圍工地，迫使停工並要求支付高額費用。警方掌握，其中單一案件曾被強索高達新台幣1500萬元，手法宛如「系統性勒索」。

▲警方動員120名警力兵分十路攻堅，查緝暴力集團成員到案，起獲鋁棒、西瓜刀、空氣槍及仿MP5電動氣槍等證物，顯示集團暴力本質。（記者林東良翻攝，下同）

更離譜的是，該集團不只收費，還企圖介入工程內容，搶奪土方與施工項目牟利，若遭拒絕便加重施壓、提高金額，讓業者苦不堪言。警方形容其犯案模式「步步進逼」，從滋擾、恐嚇到全面控制，已嚴重影響地方治安與投資環境。

▲警方動員120名警力兵分十路攻堅，查緝暴力集團成員到案，起獲鋁棒、西瓜刀、空氣槍及仿MP5電動氣槍等證物，顯示集團暴力本質。（記者林東良翻攝，下同）

專案小組於3月18日展開同步查緝行動，當場拘提鐘姓主嫌等12人，並查扣鋁棒、西瓜刀、辣椒水、空氣槍、仿MP5電動氣槍及「欠錢還錢」磁性板等證物。後續持續擴大追查，截至4月10日止，已有27人到案說明，全案正向上溯源偵辦中。

▲警方動員120名警力兵分十路攻堅，查緝暴力集團成員到案，起獲鋁棒、西瓜刀、空氣槍及仿MP5電動氣槍等證物，顯示集團暴力本質。（記者林東良翻攝，下同）

警方也提到，這群平時在外橫行霸道的成員，面對警方攻堅時卻氣焰全消，對犯行支吾其詞，與過去在工地耀武揚威的模樣形成強烈對比。

▲警方動員120名警力兵分十路攻堅，查緝暴力集團成員到案，起獲鋁棒、西瓜刀、空氣槍及仿MP5電動氣槍等證物，顯示集團暴力本質。（記者林東良翻攝，下同）

檢方複訊後認定鐘姓主嫌涉案重大，原聲請羈押，惟法院裁定以20萬元交保並限制住居，其餘共犯則依涉案程度分別交保或限制住居。

▲警方動員120名警力兵分十路攻堅，查緝暴力集團成員到案，起獲鋁棒、西瓜刀、空氣槍及仿MP5電動氣槍等證物，顯示集團暴力本質。（記者林東良翻攝，下同）

刑大大隊長李宏倫強調，警方將持續掃蕩黑幫，絕不容許以暴力干預經濟活動，呼籲曾遭恐嚇或索費的業者勇敢報案，警方一定全力保護、依法究辦。黑影或許一度籠罩工地，但當鐵腕落下，秩序終究會回來。

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