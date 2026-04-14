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里長紅燈右轉被檢舉　嗆檢舉魔人：這麼有正義感拜託去考警察

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記者趙蔡州／綜合報導

嘉義縣朴子市一名蘇姓里長表示，他日前開車行經一處路口，由於路口的燈號快從黃變紅，他於是加速跟著前車通過路口，不料遭人檢舉闖紅燈，氣得他立刻向監理機關申訴，並痛斥正義魔人「真的這麼有正義感，拜託去考警察」。不過，網友看了影片後，都認為蘇姓里長確實闖紅燈，「做錯事被罰就要認啦」。

里長怒轟檢舉制度濫用　嗆正義魔人去考警察

蘇姓里長在threads表示，最近正義魔人真的越來越多，拿著行車記錄器看到一點點狀況就檢舉，動不動就說人家闖紅燈，好像全世界只有自己最守法，「我要講白的，有不妥，我承認，對於行為中確有不妥之處，本人坦然面對並虛心檢討，亦將持續以更嚴謹的態度自我要求，但不是闖紅燈，不要亂講、亂扣帽子」。

蘇姓里長說，現在很多人就是這樣，躲在後面用檢舉制度，專挑小地方放大，甚至晚上9點多開個霧燈，也要拍、也要檢舉，「這種行為，說是在維護正義，不如說是在找麻煩。如果真的這麼有正義感，拜託去考警察，站出來執法，光明正大，大家一定尊重，不要躲在螢幕後面，專做這種事情」。

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▲▼里長疑似闖紅燈 還發文靠北檢舉魔人「如果真的這麼有正義感，拜託去考警察」。（圖／翻攝自threads）

▲轎車通過路口時，號誌已轉成紅燈。（圖／翻攝自threads）

行車畫面曝光紅燈已亮　右側超車右轉惹議

不過有網友在留言處貼出行車紀錄器影片，可以看見路口當時已從黃燈轉成紅燈，錄影的轎車都已經減速停在路口，蘇姓里長駕駛的轎車下一秒才從右方加速超車，在路口紅燈右轉後離開現場。

網友酸申訴成功仍違規　直言做錯就該認錯

其他網友也紛紛表示，「笑死我了，說申訴成功，只是從闖紅燈變成紅燈右轉而已，這叫成功？」、「原影片出來後，這場鬧劇就結束了」、「紅燈都過去幾秒了，更何況你還違規右側超車」、「大哥，就是把闖紅燈這條改成紅燈右轉，你還是違規啊，到底駕照有沒有考過，還是中文沒畢業？」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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關鍵字：

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