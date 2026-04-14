彰化孕婦回家遭狗狂追10多次　驚聲尖叫差點摔車

▲彰化和美鎮有孕婦遭狗追咬。（資料圖／賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮狗追人事件頻傳，上個月初才剛發生10多隻浪犬追咬導致10人受傷，埤頭一名阿嬤也被咬得遍體鱗傷，沒想到近日又傳出有孕婦騎機車行經嘉佃路時，遭民宅衝出的猛犬狂吠追咬，嚇得她當場尖叫、差點摔車。縣議員賴清美接獲陳情後痛批「實在太離譜」，動物防疫所指出，根據影片確認狗已構成追人事實，最將依法開罰。

這名25歲的孕婦向賴清美陳情表示，她因住在附近，每天回家都必須經過嘉佃路，但每次經過都心驚膽跳，因為某戶人家飼養的2隻愛犬，已連續10多次追咬她，不僅如此，連她媽媽及友人經過也同樣遭追咬，昨天騎車返家時又被狗追，嚇得她驚聲尖叫差點摔車，更擔心的是腹中胎兒萬一有個閃失，不知道該怎麼辦。

▲彰化和美鎮有民眾遭群狗追咬。（資料圖／賴清美提供）

賴清美指出，和美鎮太平路之前才發生「狗狗大軍」事件，14隻狗兩個多月來造成至少10起追咬民眾案件，還讓婦人摔車受傷，當時飼主因放任狗在外遊蕩，已被依動保法開罰3000到1萬5000元。

埤頭鄉也有一名76歲的陳姓阿嬤，3月底在田間遭到3隻惡犬圍攻，全身被咬出200多處傷口，傷勢嚴重，至今仍在與傷痛搏鬥。賴清美痛批沒想到現在又有人不把狗拴好，放任牠們追咬路人，實在太離譜。

動物防疫所所長董孟治回應，根據陳情人提供的影片，該犬隻確實已有追人事實，將依疏縱責任對飼主開罰3000至1萬5000元，今天將派員前往，避免再有無辜民眾受害。