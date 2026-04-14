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46萬香燈腳隨行！白沙屯媽祖凌晨2點起駕　警公布「山海線」交管

▲拱天宮白沙屯媽祖將於4月12日子時起駕。（圖／ETtoday資料照）

▲拱天宮白沙屯媽祖將於凌晨2點起轎。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖12日深夜起駕，超過46萬香燈腳隨行，展開為期8天7夜的進香行程，13日下午15時抵達大甲溪橋南端，正式進入清水區，16時18分駐駕笠毅工業股份有限公司，預定14日凌晨2點起駕。彰化警方預料將沿山線省道進彰化，回鑾則走海線，彰化、鹿港及和美警分局同步公布，將實施人流及車流進行交通管制。

彰化警分局根據去年進香路線研判，今年南下時間較為寬裕，極有可能改走「山線」，也就是沿省道台1線南下，於14日縱貫彰化縣境。因應此一路線規劃，警方將從凌晨零時起至16日上午8點，以及17日凌晨零時至20日上午8點，投入大量警力於省道台1線（中山路）、台1丙線（金馬路）及台19線（中華路、中華西路、彰水路）等路段執行交通疏導。

▲信徒追隨媽祖神轎徒步前行，祈求平安與順遂。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

▲信徒追隨媽祖神轎徒步前行，祈求平安與順遂。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

另一方面，海線的鹿港警分局與和美警分局也同步公布交通管制措施，將視媽祖鑾轎時間彈性調整。鹿港警分局管制範圍涵蓋省道台17線鹿港鎮與福興鄉、台19線福興鄉與秀水鄉，以及142線道的彰鹿路、番花路、員鹿路；和美警分局則針對台17線沿線（線西鄉至伸港鄉路段），視人車流狀況實施調撥車道管制，以確保進香期間交通順暢與用路安全。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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