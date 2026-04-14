范姜告粿王今法院正面對決！　王子「13天2厄運」纏身

▲王子官司纏身，月初遭控閃兵案，今又面臨范姜侵權訴訟首庭 。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

藝人王子（本名邱勝翊）風波不斷，先因捲入江瑋琳與范姜彥豐婚變，演藝工作停擺；本月1日又因閃兵案遭拘提，複訊後以50萬元交保。事隔僅13天，因遭范姜提侵權民事訴訟，案件今（14）日下午於士林地院民事庭開庭。由於民事庭不強制當事人出席，預料雙方將由律師代表出庭應訴。

王子本月1日的遭遇堪稱晴天霹靂，他因涉嫌妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書罪遭拘提，檢方複訊後諭知50萬元交保候傳。這起逃兵案讓他形象再度重創，演藝工作再跌入深淵。

未料短短13天後，王子又面臨新的法律困境。范姜彥豐以侵權行為損害賠償為由，將王子跟粿粿告上民事法庭。今下午士院民事庭將召開首次言詞辯論庭，由於民事案件不強制當事人親自到庭，預料雙方將由律師代表出庭攻防。

▲王子本月1日因閃兵案遭拘提。（資料圖／記者許靖騏攝）

根據《民事訴訟法》第195條之1及《家事事件法》相關規定，為保護未成年子女利益或當事人家庭隱私，家事法庭通常不公開審理。因此下午的庭訊恐將採閉門方式進行，外界難以一窺庭內談判細節。

值得注意的是，去年12月24日，《ETtoday新聞雲》曾獨家直擊粿粿與范姜彥豐低調現身士院家事法庭進行調解。據悉雙方的調解程序目前仍在持續進行中。如今王子、粿粿的民事訴訟首開庭，更將這場婚變風波推向新的高潮。

然而，王子在短短13天內接連遭遇刑事逮捕與民事訴訟，法律困境之深、打擊之急，令人唏噓。