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台中86歲嬤散步「忘了家在哪」　暖警耐心問出線索成功助她回家

▲▼8旬嬤外出散步忘了怎麼回家　台中警耐心尋出線索助回家。（圖／警方提供）

▲阿嬤散步忘了家在哪，台中警耐心問出線索找到她家人。（圖／警方提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市86歲吳姓阿嬤日前獨自外出散步時不慎迷路，主動向路旁的商家求助。警方獲報趕到後，才發現吳姓阿嬤雖然記得自己的名字，卻始終想不起住家的位置，經員警耐心協助與多方確認下，順利聯繫上吳姓阿嬤的親人，為這段短暫迷航畫下溫暖的句點。

阿嬤記得姓名卻忘住址　警帶回所協助聯繫

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台中市第三警分局健康派出所副所長陳奕宣、警員簡永昇日前下午5點多執行巡邏勤務時，獲報南區工學路一間小吃店內有民眾需要協助。2人趕到後，看見吳姓阿嬤靜坐店內，神情略顯迷惘，看起來有些不知所措。

吳姓阿嬤向員警表示，她在家感到無聊，於是獨自出門散步，不料走著走著卻迷失方向，只好向路旁店家求助。警方發現，吳姓阿嬤雖能清楚說出自己的姓名，卻無法描述住家位在何處，只好先將吳姓阿嬤帶返派出所，進一步協助聯繫家屬。

逐一比對終聯繫家人　兒子透露已有失智傾向

經員警耐心與阿嬤確認細節、逐一比對相關資料，終於順利聯繫上阿嬤的兒子。阿嬤的兒子接獲通知到後，立刻趕到派出所接回母親，並透露母親隨著年齡漸長開始出現失智傾向，平時雖有家人陪伴照顧，但偶爾仍想獨自外出走走，對於熱心民眾第一時間伸出援手及警方協助，真的非常感謝。

失智人口突破35萬　提醒佩戴定位避免走失

根據衛生福利部統計，2025年台灣失智人口已突破35萬人，為減輕照顧者的負擔，除善用政府長照資源及仰賴長期耕耘在地社福團體，也呼籲民眾多協助關心住家附近的長輩，建立良好的互動關係，減少意外狀況發生，而家中若有走失之虞的親人，可讓家人隨身攜帶聯繫資訊或佩戴定位設備，以備不時之需。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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