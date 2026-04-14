到餐廳吃飯！店員「丟1問題」　她嘆多此一舉：要怎麼回

▲原PO覺得店員的問法多此一舉。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，去餐廳用餐時，常被店員詢問「有來過嗎？」讓她不知該如何回答。她認為店員的真正目的只是想確認是否需要介紹菜單，但卻用間接的問法，導致溝通變得繁瑣，讓她覺得多此一舉。貼文曝光後，引起討論。

店員常問「有來過嗎？」

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這名女網友在Dcard上，以「餐飲店員問：『有來過嗎？』你們要怎麼回？」為標題發文。原PO表示，日前去一家餐廳用餐，店員開頭便詢問是否有來過，她愣了一下回答「有來過」，沒想到對方竟進一步追問「是有來過還是沒來過」，她只好無奈補充自己雖然用餐過，但還是需要介紹。

她嘆店員問法是多此一舉

原PO接著指出，店員這句話的言下之意就是確認「需不需要介紹」，但若遇到像她一樣吃過卻仍需介紹的狀況，此時回有也不是，回沒有也不對。她坦言，面對陌生人，她只想簡單回覆是或否，不解為何店員不直接切入重點詢問是否需要介紹？先問「有沒有來過」實在多此一舉。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「很久以前來過，你再幫我介紹一次」、「需要介紹就回沒有，不需要介紹就回有」、「就直接說有或沒有不就好了」、「就說幫我介紹就好了，不一定要直接回答他」、「有來過～但還是幫我介紹一下，謝謝」、「通常我會遇到的問題是我來過但我帶的朋友或家人沒來過，就不知道怎麼回」。還有網友說，「我們店是問有來過嗎～有：菜單看一下需要點餐再跟我們說。沒有：需要幫你們介紹嗎」。