蘋果WWDC學生挑戰賽創紀錄　8組獲獎、「晶片製程模擬」台味十足

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果積極栽培新秀，每年WWDC都列出學生類競賽，在今年 WWDC Swift Student Challenge中台灣學生創下史無前例佳績，共有8組獲獎，其中台北護理健康大學資管系二年級學生傅羿綸的作品《Reminder》以破碎自我出發，透過拼圖的療癒方式重塑自我，獲得青睞奪下傑出獲獎，也將在6月前往WWDC與國際交流。

▼蘋果台灣積極深耕校園教育，今年共有8組學生獲獎，並與媒體分享開發心得。（圖／記者蘇晟彥攝）



《Reminder 》

來自台北護理健康大學資管系二年級學生傅羿綸的自我療瘉系作品《Reminder 》，在今年WWDC Swift Student Challenge中的獲選者榮獲傑出獲獎者，依照慣例將在6月前往WWDC跟更多國際作品交流。

《Reminder 》是一款自我療瘉系作品，透過選擇顏色、在白紙上畫下情緒，接著撕碎後重組成全新模樣，在這個過程中利用玻璃碎裂效果和心流色彩規劃，進一步促使情緒釋放與重塑，最後設計出星星圖案明信片，鼓勵使用者保存「心情」。

《ChipCraft》

而來自逢甲大學資工碩士二年級的李柏霖則開發出一款很有台灣味的晶片製程模擬App—《ChipCraft》，用戶將透過iPhone一步一步學會「晶片製程」的全部過程，從晶圓清洗到最終封裝測試，儘管步驟變得非常簡易，卻能成為一個「契機」更認識半導體相關的內容，如此有台灣味的App也引起現場媒體一陣驚呼。

▼用戶必須透過多個步驟，一步一步將晶片製作出來。



《RiffNode》

海洋大學資工系四年級梁祐嘉也從自身喜歡音樂出發，同時想要讓更多「預算有限」的人也可以玩出更多花樣，開發出了屬於吉他的調音器App《RiffNode》。用戶可以手動調整特殊的音效參數，支援將自己調校出的「特殊 App 參數設定」分享給其他使用者功能。

但他也坦承，目前最大的挑戰就是大部分的用戶喜歡習慣實體效果器踩踏的「回饋感」，透過載具進行會有一點「冰冰涼涼的」，較難取代實體操作的爽感。但目前app也支援支援透過藍牙按鍵實現「踩踏啟動」效果，模擬實體效果器的操作感。

《WayFinder_AI》

而來自逢甲大學資工系三年級的周竑宇， 有感台灣「行人地獄」，利用Core ML（Core Machine Learning）與YOLO OBB（Oriented bounding boxes）技術，讓斑馬線、紅綠燈等街道的樣式可以被清楚辨識，透過語音進行提示方向，讓視障者在使用App時能夠避開障礙物，成為他們的「道路小助手」。

目前也將支援支援 iPhone 與 iPad Pro，希望透過技術提升視障者或行人的安全，提供適當的環境判斷與輔助。