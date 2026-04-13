王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！國防部：有創意，將帶回研議

▲王定宇提議派艦赴中東掃雷援美。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

中東局勢升溫、荷莫茲海峽安全引發國際關注，民進黨立委王定宇13日在立法院外交及國防委員會質詢時拋出構想，建議台灣可表達支援美國在當地掃雷、獵雷的意願，以展現盟友合作姿態。不過國安與國防部門均認為，此議題仍屬假設性，須審慎評估。

國防部：有創意但「沒想過」 遠航與戰備成關鍵

對於王定宇提議，國防部副部長徐斯儉直言「想法相當有創意，但沒有這麼想過」，並指出現實面最大挑戰在於後勤補給與艦艇性能。我國現役獵雷艦噸位較小，主要設計為近海防禦用途，難以支撐長途遠航至中東地區執行任務。

此外，徐斯儉也強調，台海周邊戰備負荷沉重，面對共艦頻繁活動，海軍有限的掃雷戰力是否適合抽調至遠方執行任務，仍需審慎評估。國防部將把相關建議帶回研議，但目前並無具體規劃。

▲國防部副部長徐斯儉。（圖／記者陳家祥攝）

國安局：屬假設性議題 須先看敵情動態

國安局長蔡明彥則從戰略層面指出，該提議屬假設性問題，台灣與其他美國盟友的安全處境不同，兵力調動須優先考量自身防衛需求與敵情動態，因此條件相對複雜，短期內難以形成具體政策。

王定宇同時關切我國掃雷與布雷能力建置情況。海軍參謀長朱惠民回應，目前相關能量「持續在做」，重點以濱海作戰為主；至於智慧水雷與無人載具掃雷技術，則仍在規劃與發展階段。王定宇則直言掃雷能力仍顯不足，呼籲加速強化相關戰力。