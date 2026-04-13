桃園創新提案展出　導入AI技術提升市政效率

▲桃園市政府創新提案暨靜態展覽，於市府1樓川堂開展。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「114年度桃園市政府創新提案表揚暨靜態展覽」，13日於市府1樓川堂開展。市長張善政於表揚各局處優秀創新成果表示，桃園推動智慧治理邁入第4年，已獲逾50座國內外大獎的肯定，顯示整體推動方向與執行成效逐步展現，期桃園往國際智慧城市的標竿邁進。

張善政指出，市府成立智慧城鄉發展委員會並設置專責預算，支持各局處推動智慧城市相關計畫，並強化跨局處協作機制，提升整體施政效能。當第一線同仁能主動發掘業務痛點，善用AI與智慧科技作為輔助工具，便能提出具有創意的解方，進而優化行政流程與服務品質，為市政創造更多實質效益。

▲桃園市政府創新提案暨靜態展覽，於市府1樓川堂開展。（圖／市府提供）

智發會表示，本次競賽多項提案導入AI技術提升治理品質，其中警察局刑事警察大隊「Type AI：建構桃園人工智慧AI警察」，為全國首創以AI輔助金流分析與文書製作，有效提升偵查時效；另「民眾檢舉專區AI自動判讀舉發技術革新」採「AI初判結合人為複核」機制，提升違規判讀精準度，展現科技執法成效。

又，在便民服務與數位治理方面，地政局導入OCR與AI技術強化不動產登記審查效率與風險預警，保障市民財產安全。環保局、水務局分別將AI應用於噪音辨識及公文處理，展現智慧科技於多元市政場域的應用潛力。本次成果展以「數位治理、全齡守護、韌性城市、科技防線、人本共融」五大面向呈現20件得獎成果，自4月13日至24日於市府1樓大廳展出，邀請市民踴躍參觀，共同見證桃園智慧城市發展豐碩成果。