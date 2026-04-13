普發現金2.0來了？藍委提1萬元「石油津貼」　主計總處態度曝光

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普發現金2.0來了？羅明才提1萬元「石油津貼」　主計總處態度曝光

▲▼立委羅明才。（圖／記者李毓康攝）

▲立委羅明才。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

國際情勢升溫帶動油價與原物料波動，國內物價壓力引發關注。國民黨立委羅明才13日在立法院財委會提案，建議政府比照先前普發現金政策，再次發放每人1萬元「石油津貼」，盼減輕民生負擔並刺激經濟。不過，主計總處主計長陳淑姿回應，相關措施仍須審慎評估，現階段將以凍漲政策為優先。

藍委喊普發1萬　稱可帶動經濟成長

羅明才指出，近期從手搖飲、便當到自助餐價格普遍上漲，民眾生活壓力沉重，而物價上漲並非民眾造成，政府應適時出手紓困。他主張普發1萬元「石油津貼」，並引用主計總處評估數據指出，先前普發現金政策曾帶動國內生產毛額（GDP）約成長0.415個百分點，若今年再度發放，預料同樣能提振內需、刺激基層消費。

羅明才也透露，目前已展開相關提案連署，並稱「幾乎沒有反對聲音」，認為政府已有發放經驗，若再次執行，流程將更順暢、成本也可降低。

▲▼行政院主計總處主計長陳淑姿。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院主計總處主計長陳淑姿。（圖／記者李毓康攝）

主計長：經費高達2360億　先以凍漲為主

對於「石油津貼」構想，陳淑姿表示，若全民普發1萬元，整體預算規模約需2360億元，金額相當龐大，對財政將造成一定負擔。她強調，此類政策涉及整體財政規劃與制度設計，必須審慎評估，目前建議優先採取凍漲相關費用等措施，以減輕民眾負擔並穩定物價。

此外，國發會副主委高仙桂也指出，今年第一季消費者物價指數（CPI）年增率為1.23%，低於原先預期，整體物價仍屬可控範圍；雖然外食費漲幅較明顯，但原因除國際情勢外，也包含基本工資調整與人力成本上升等因素，並非單一戰爭因素所致。

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