台英首次聯合辦學！學費比留英省50％　中山大學碩士學程揭牌

▲國立中山大學、倫敦大學亞非學院攜手合作的「全球公民權碩士學位學程」今天（13日）正式揭牌成立，為台英高等教育首例共同辦學。（圖／中山大學提供）



記者陶本和／台北報導

國立中山大學、倫敦大學亞非學院攜手合作的「全球公民權碩士學位學程」今天（13日）正式揭牌成立，為台英高等教育首例共同辦學；115學年度首屆對外招生，學生僅需負擔常態留英學費50%。英國在台辦事處政治新聞署署長何泰曦（Natasha Harrington）表示，此合作展現台英高教長期累積的深厚夥伴關係，別具指標意義，透過雙方共同設計課程、協同教學及研究指導，促進學術知識跨國流動與創新，英國將持續支持台灣更多元的教育交流與人才培育模式。

中山大學校長李志鵬表示，面對全球化與跨國議題日益複雜的時代，培養具備全球公民素養的人才已成為高等教育的重要使命，而此學程正是回應需求的具體實踐。中山大學推動國際合作一向不遺餘力，目前與46個國家、336所姊妹校及大學聯盟締結夥伴關係。

李志鵬指出，去年與倫敦大學亞非學院（SOAS University of London）簽署合作備忘錄，共同設計全台首創的聯合碩士學位學程，成為台英高教新典範。歷時一年多的籌備擘劃，今日終於正式成立，象徵中山對國際社會的深度參與向前邁進。

英國在台辦事處政治新聞署署長何泰曦（Natasha Harrington）則說，這次合作展現台英高教長期累積的深厚夥伴關係，別具指標意義。他說，透過雙方共同設計課程、協同教學及研究指導，促進學術知識跨國流動與創新，英國也將持續支持台灣更多元的教育交流與人才培育模式。

社會科學院院長陳美華指出，「全球公民權碩士學位學程」揭幕象徵著中山有能力和全球知名大學在平等、互惠的基礎上進行合作，擺脫依賴西方、全球北方發展的高教模式。同時，這個全英語授課的學程，學費僅需13,000英鎊（約台幣55萬元），並設有6個全額獎學金與12個部分獎學金，充分展現中山大學企圖實現全球高教資源南北共享、共好的辦學理念。

▼國立中山大學、倫敦大學亞非學院攜手合作的「全球公民權碩士學位學程」今天（13日）正式揭牌成立，為台英高等教育首例共同辦學。（圖／中山大學提供）

