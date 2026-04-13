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三峽長福地下停車場今動土　侯友宜：提升觀光停車量能

▲三峽長福地下停車場今動土。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜感謝中央及地方共同推動市政建設，也盼施工團隊能在2028年底前如期如質完工。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市三峽區的長福地下停車場今（13日）舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜出席活動時表示，長福地下停車場鄰近三峽祖師廟及三峽老街，啟用後可望紓解遊客及當地民眾的停車需求，帶動更多觀光人潮。

侯友宜指出，長福地下停車場的興建對三峽觀光與文化發展至關重要，因應地方需求，市府規劃地下2層停車場，共設置16格大型停車位及198格汽車停車位。本案工程總經費約5億327萬元，中央前瞻基礎建設計畫補助2億1,600萬元，市府自籌2億8,727萬元，感謝中央及地方共同推動市政建設，也盼施工團隊能在2028年底前如期如質完工。此外，市府規劃將活動中心設置於三峽大橋旁，目前已完成初步設計，未來將併入工程施作，提供民眾優質的休憩場所。

▲三峽長福地下停車場今動土。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市三峽區長福地下停車場今天舉行開工動土典禮。

侯友宜表示，市府持續推動停車場建設，除三峽長福地下停車場外，蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓附設停車場、興華公園地下停車場、玫瑰立體停車場、信義國小地下停車場、永平國小地下停車場、長安立體停車場及第二行政中心地下停車場等7案將於今年陸續完工，加上鶯歌公八公園地下停車場接力開工，全數完工後預計新增16個大型車停車位、3,137個汽車停車位、4,238個機車停車格，大幅提升停車量能。

交通局補充，因停車場工區鄰近學校，已要求廠商於上下學時段避免工地車輛進出，並於施工期間在學校及周邊路口安排交管人員；另配合中、低年級學童中午放學時間，每日12時至13時30分暫停施工；考試期間亦配合停工，降低施工對校園的影響。

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