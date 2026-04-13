停權1年照拚初選！蕭敬嚴怒轟「網軍奧步」：不排除提告

▲蕭敬嚴不滿遭停權1年喪失參選資格，怒控抹黑並揚言提告。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

中國國民黨中央考紀會今（13日）拍板，針對前發言人蕭敬嚴涉違紀言論案，核備新北市黨部處分，決議停權1年；同案另一人賴苡任則改判申誡。由於停權處分形同喪失黨內初選資格，引發蕭敬嚴強烈反彈，直言將提出申訴，甚至不排除訴諸司法，捍衛參選權。

痛批「網軍奧步」 揚言提告保參選權

蕭敬嚴隨即發表聲明，指控整起檢舉案是「有心人士操作的抹黑奧步」，批評有人先透過匿名網軍剪輯政論節目片段，以移花接木方式造謠，再透過網路洗版與媒體報導形成「一條龍」攻擊，進而誘導檢舉成立。他強調，相關影片內容早已向地方黨部與紀律委員會完整說明，無法接受黨中央未經詳查即匆促核備停權處分。

蕭敬嚴指出，「不能讓網軍與考紀成為黨內初選奧步首例」，並強調自己已完成領表、登記及繳費程序，且通過資格審查，參選資格仍然有效。他呼籲支持者在初選電話民調期間「顧好電話」，不要受到網路謠言影響，將持續拚戰初選。

初選首日爆爭議 黨內競爭升溫

不過依考紀會決議，蕭敬嚴因停權1年，將失去新北市汐止、金山、萬里（汐金萬）選區議員初選資格，與他主張仍可參選的說法出現落差。對此，他表明一定會提出申訴，若地方黨部無故停止其初選程序，將直接採取法律行動。

據了解，本案源於蕭敬嚴過去在政論節目上的發言，遭黨內人士檢舉「傷害同志」並批評黨中央，引發紀律調查。新北市黨部紀律委員會早在3月底即建議停權1年，中央考紀會13日正式核備定案。

目前國民黨新北市第11選區議員初選競爭激烈，除現任議員外，尚有多名擬參選人登記角逐。蕭敬嚴強硬表態不退讓，並揚言訴諸司法，預料將使黨內初選情勢更加緊繃。