三峽首座捷運開發案啟動　侯友宜：打造全方位生活機能

▲新北市政府今天舉行「三峽站出入口2捷運開發案」開工儀式。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府持續推動捷運建設，今（13日）舉行「三峽站出入口2捷運開發案」開工儀式。市長侯友宜表示，三鶯線是新北市重要軌道建設之一，沿線共規劃7處捷運開發案，目前已成功招商5處，預計可吸引約485億投資，引入1.4萬人口，促進三鶯地區發展。

侯友宜表示，三峽站出入口2開發案為三峽區首座開工的捷運開發大樓，結合多元空間規劃，興建地上15層、總樓地板面積約1.1萬坪的共構大樓，其中1樓規劃17間店鋪，2樓以上提供379戶住宅，3樓可連通三峽站2號出入口，預計2029年完工。

▲侯友宜表示，三峽站出入口2開發案為三峽區首座開工的捷運開發大樓，預計2029年完工。

侯友宜說，市府重視公共服務量能，本案規劃約266坪公益空間，設置長照、日照中心及社區心理衛生中心辦公室，讓市民能夠就近獲得完善照顧。同時，大樓與三峽站連通的設計，將縮短通勤時間，提升交通便利性，實現以人為本的生活環境。

捷運局說明，新北捷運持續以軌道建設翻轉城市，實現宜居、宜業、宜行的城市願景，捷運到站即到家的新生活型態，將大幅縮減市民通勤時間與成本，透過捷運開發強化捷運站作為都市發展核心的角色，為運量及地方經濟帶來正面效益，打造全方位機能的捷運生活圈。

▲侯友宜表示，三鶯線沿線共規劃7處捷運開發案，目前已成功招商5處，預計可吸引約485億投資，引入1.4萬人口，促進三鶯地區發展。