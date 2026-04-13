快訊／不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨中評會今（13日）考量陸配李貞秀以獲取金錢作為辭任不分區立委為前提，嚴重侵犯民眾黨認為的政治誠信原則，決議即日起開除她的黨籍。對此，李貞秀發布4點聲明，表示自己接受中評會除名處分，且不會提出任何法律訴訟或仲裁外，也強調自己不會拿民眾黨一分錢，可以退出政治位置，但不能放棄人格清白；此外，李還透露，民眾黨主席黃國昌4月7日就要求她在總質詢結束後請辭。

▲民眾黨立委李貞秀。（圖／記者呂佳賢攝）

「接受處分、不提訴訟 但嚴正駁斥不實指控。」李貞秀13日晚間表示，針對民眾黨中央評議委員會13日發布的開除黨籍聲明，她鄭重聲明：她不忍傷害民眾黨，更不願因此事件波及所有在台努力生活的陸配族群；同時，也不願傷害一路提攜、給予機會的民眾黨前主席柯文哲，所以基於顧全大局，她接受中央評議委員會除名處分，且不會提出任何法律訴訟或仲裁。

李貞秀說，然而她仍必須還原真相，嚴正駁斥不實指控。第一、4月7日事件真相：高度政治壓力下的單方要求。2026年4月7日，在距離她立法院總質詢不到一小時之際，包括黃國昌、祕書長周榆修、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、黨團總召陳清龍等人，集體要求她於該場總質詢結束後，公開宣布辭去立法委員職務。

李貞秀說，此一情境並非正常黨內溝通機制，事前亦未經完整討論，而是在高度政治壓力下的單方要求，與今日所稱「自願以辭職交換利益」說法，完全背離事實。

第二、她立場始終如一：不拿一分錢、不求任何職位。她在所有內部溝通管道（包含正式會議與相關訊息紀錄）中，一再清楚表達：「本人不會拿台灣民眾黨一分錢，更不會拿柯文哲一分錢，也不需要任何職位安排。」此一立場前後一致，且可受在場人員與相關紀錄檢驗。遺憾的是，中評會公開文件，並未完整呈現本人上述關鍵說明，致使社會大眾對事實產生誤解。

第三、堅持完成已報到會期：為責任、也為證明。身為中華民國史上第一位陸配出身的立法委員，她始終心存感念。自進入立法院以來即已向黨內高層明確表達： 堅持僅完成一個會期後即卸任，是為避免政治紛擾影響，她深愛的台灣民眾黨；堅持必須完整做滿一個會期，是為向社會證明陸配立委具備充分問政能力與正當性。對她而言，這不只是個人政治選擇，更是一份對制度與族群的責任。

第四、最後的選擇：止於此刻，但不接受抹黑。她選擇在此刻承擔所有政治後果，是為了讓紛擾止息。但她亦必須強調： 可以接受處分，但不能接受不實指控； 可以退出政治位置，但不能放棄人格清白。歷史終將還原真相，社會自有公評。

李貞秀2月3日遞補民眾黨不分區立委後，因中國大陸國籍與戶籍問題持續與行政院僵持不下。當柯文哲京華城案宣判前，李貞秀開直播自稱新竹市長高虹安收了柯700萬元，民眾黨中央委員會認為李破壞黨的聲譽，決議中評會裁處，中評會並於今下午開會討論，李列席說明。

待中評會落幕，中評會副主委陳宥丞表示，李貞秀諸多言論嚴重傷害黨譽，甚至破壞本黨和諧，且是連續性違規違紀，但最讓大家不能接受的是，李貞秀以獲取金錢作為辭任不分區立委為前提，嚴重侵犯民眾黨認為的政治誠信原則，更是愧對支持者託付，也嚴重影響黨清廉品牌跟社會信賴，今中評委一致決議即日起開除李貞秀黨籍。