抗海蝕、防極端氣候　雲林投入986萬搶修海堤

▲海堤破損曾導致海水倒灌，影響養殖產業。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林沿海防線再升級，面對海浪侵蝕與氣候變遷衝擊，四湖鄉三條崙海岸長年承受嚴峻考驗。雲林縣政府啟動三條崙事業性海堤防護工程，投入經費986萬元，針對受損嚴重區段進行系統性復建，強化堤岸結構穩定，守護沿海居民生命財產安全。

縣長張麗善表示，三條崙海岸線堤防全長約2公里，長期面臨侵蝕與極端氣候侵襲，部分堤段因颱風受損，甚至出現海水倒灌情形，影響周邊養殖產業與居民生活。面對氣候變遷帶來的風險，縣府責無旁貸，除先行辦理緊急搶修，也積極向中央爭取經費，逐步推動整體改善計畫。

▲地方民代與縣府會勘現場，關心沿海防護進度。（圖／記者游瓊華翻攝）

本次工程工期為180日曆天，優先針對115公尺嚴重破損海堤進行修復，施工內容包括異形塊排放及卵塊石鋪設各115公尺。透過消波設計降低浪力衝擊，並穩固基礎結構，有效減緩海岸侵蝕，提升整體防護效能。張麗善指出，此次工程不僅是基礎設施補強，更是保障沿海居民安全的重要一步，未來也將持續投入資源，逐段改善。

水利處長許宏博表示，工程完成後可顯著降低海浪侵襲風險，提升堤防保護力，並為地方產業與土地利用提供穩定基礎。施工期間將嚴格控管品質與工地安全，同時兼顧周邊居民生活需求，降低施工影響。

▲地方民代與縣府會勘現場，關心沿海防護進度。（圖／記者游瓊華翻攝）



此次海堤復建工程會勘，包含立委張嘉郡、縣議員蘇國瓏、吳蕙蘭、蔡永富，以及四湖鄉長吳勁葦等人到場關心，並聽取地方養殖業者意見。與會民代指出，過去海堤破損導致海水倒灌，影響魚塭與漁民生計，盼透過中央與地方合作，加速整體改善。

地方也期待未來能整合更多資源，推動全段海堤一次性整建，全面提升防護能力。張麗善強調，縣府將持續盤點沿海防護需求，逐步建構完整海岸防護體系，提升整體韌性，讓沿海居民在氣候變遷衝擊下，擁有更穩固的安全保障。

▲海堤破損曾導致海水倒灌，影響養殖產業。（圖／記者游瓊華翻攝）