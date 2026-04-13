李貞秀遭開除黨籍　中選會收到民眾黨公文了：已函請立院註銷立委名籍

▲中選會。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨不分區立委中配李貞秀國籍爭議未解，日前又因為失言，影響創黨主席柯文哲聲譽，中央委員會決議送交中評會裁處。民眾黨中評會今（13日）做成決議，開除李貞秀黨籍。換句話說，李貞秀將喪失立委資格，預計由前立委、成功大學法律系教授許忠信遞補。對此，中選會表示，民眾黨於今日函中選會，開除該黨原黨員李貞秀黨籍，中選會已依法循例於同日依公職選罷法第73條第2項規定，函請立法院予以註銷其立法委員名籍。後續中選會待收到立法院註銷名籍公函後，將依公職選罷法第73條第5項規定辦理。

民眾黨中央評議委員會下午表示，依台灣民眾黨《紀律評議裁決準則》第32條、第36條，予以開除李貞秀黨籍處分，即日起生效。

根據《公職人員選舉罷免法》第73條第3款規定，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉婦女當選人，於就職後因死亡、辭職、經判決當選無效確定、喪失其所屬政黨黨籍或其他事由出缺，致該政黨婦女當選人不足婦女應當選名額時，其所遺缺額，除以書面聲明放棄遞補者外，由該政黨登記之候選人名單中之婦女候選人順位依序遞補；如該政黨登記之候選人名單無婦女候選人遞補時，視同缺額。

換句話說，李貞秀將喪失立委資格，從她2月3日就職至今共70天。但因為民眾黨現任8席不分區立委已過半是女性，後續不需再依法規遞補女性，所以將由成功大學法律系教授許忠信接棒。

對此，中選會傍晚回應《ETtoday新聞雲》表示，民眾黨於今（13日）函中選會，開除該黨原黨員李貞秀黨籍，中選會已依法循例於同日依《公職人員選舉罷免法》第73條第2項規定，函請立法院予以註銷其立法委員名籍。

中選會指出，後續中選會待收到立法院註銷名籍公函後，將依《公職人員選舉罷免法》第73條第5項規定辦理。

《公職人員選舉罷免法》第73條第5項規定，第1項第2款、第2項及第3項所定立法委員之遞補，應自立法院註銷名籍公函送達之日起15日內，由中央選舉委員會公告遞補名單。