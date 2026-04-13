百年藝脈再現　四湖章寶宮修復工程正式啟動

▲雲林縣政府斥資6000萬修復古蹟，章寶宮邁入文化保存新里程。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣「縣定古蹟四湖下桂山章寶宮修復工程」今（13）日舉行開工典禮，縣長張麗善、副縣長陳璧君與各界來賓出席，共同見證重要文化資產修復里程碑。章寶宮修復工程總經費6000萬元，由中央補助5,400萬元、縣府與廟方各自籌300萬元，工程分兩期執行，預計2028年完工。

章寶宮於2016年指定為縣定古蹟，融合大木作、小木作、石雕、彩繪與剪黏等工藝，為地方重要信仰中心與藝術殿堂。廟內保存已故國寶級彩繪大師陳壽彝約140幅作品，數量居全國第二；另由多位匠師參與建造與修復，展現高度工藝價值。但目前廟宇主體建築歷經近50年使用，已出現滲漏水、木構件劣化及鳥害等問題，極需整體修復。

縣長張麗善表示，章寶宮為下桂山聚落信仰核心，深具歷史、文化與藝術價值，更集結民間藝術精華，修復將秉持「修舊如舊」嚴謹原則與最小干預精神，結合傳統工法與現代技術，確保結構安全並延續文化價值。



張麗善指出，章寶宮修復工程在張嘉郡、丁學忠立委協助下，向國發會地方創生計畫成功爭取補助，順利推動修復工程。期盼完整保存章寶宮多元工藝與文化內涵。章寶宮主任委員吳信民表示，廟宇修復歷經約10年努力爭取終於啟動，感謝縣府、立法委員及地方民意代表全力協助，不僅讓珍貴彩繪藝術得以保存，也讓信眾參拜更加安全，地方居民皆感振奮。



文化觀光處長謝明璇表示，本次修復將自屋頂至牆體全面整建，改善屋瓦、結構與防水問題，並導入生物防治及消防設施，強化古蹟防護能力。她指出，針對彩繪、剪黏及泥塑等藝術作品，將請施工單位採「修復優先」原則，由專業團隊進行清潔、補強與色彩修復，以恢復原貌；並結合地方創生計畫，未來透過文化走讀、工藝課程等方式，串聯北港與四湖地區，活化宗教文化場域。

▲章寶宮廟內保存已故國寶級彩繪大師陳壽彝約140幅作品，數量居全國第二。（圖／記者游瓊華翻攝）

