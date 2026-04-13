　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

百年藝脈再現　四湖章寶宮修復工程正式啟動

▲斥資6000萬修復古蹟，章寶宮邁入文化保存新里程。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府斥資6000萬修復古蹟，章寶宮邁入文化保存新里程。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣「縣定古蹟四湖下桂山章寶宮修復工程」今（13）日舉行開工典禮，縣長張麗善、副縣長陳璧君與各界來賓出席，共同見證重要文化資產修復里程碑。章寶宮修復工程總經費6000萬元，由中央補助5,400萬元、縣府與廟方各自籌300萬元，工程分兩期執行，預計2028年完工。

章寶宮於2016年指定為縣定古蹟，融合大木作、小木作、石雕、彩繪與剪黏等工藝，為地方重要信仰中心與藝術殿堂。廟內保存已故國寶級彩繪大師陳壽彝約140幅作品，數量居全國第二；另由多位匠師參與建造與修復，展現高度工藝價值。但目前廟宇主體建築歷經近50年使用，已出現滲漏水、木構件劣化及鳥害等問題，極需整體修復。

▲斥資6000萬修復古蹟，章寶宮邁入文化保存新里程。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善表示，章寶宮為下桂山聚落信仰核心，深具歷史、文化與藝術價值，更集結民間藝術精華，修復將秉持「修舊如舊」嚴謹原則與最小干預精神，結合傳統工法與現代技術，確保結構安全並延續文化價值。
 
張麗善指出，章寶宮修復工程在張嘉郡、丁學忠立委協助下，向國發會地方創生計畫成功爭取補助，順利推動修復工程。期盼完整保存章寶宮多元工藝與文化內涵。章寶宮主任委員吳信民表示，廟宇修復歷經約10年努力爭取終於啟動，感謝縣府、立法委員及地方民意代表全力協助，不僅讓珍貴彩繪藝術得以保存，也讓信眾參拜更加安全，地方居民皆感振奮。
 
文化觀光處長謝明璇表示，本次修復將自屋頂至牆體全面整建，改善屋瓦、結構與防水問題，並導入生物防治及消防設施，強化古蹟防護能力。她指出，針對彩繪、剪黏及泥塑等藝術作品，將請施工單位採「修復優先」原則，由專業團隊進行清潔、補強與色彩修復，以恢復原貌；並結合地方創生計畫，未來透過文化走讀、工藝課程等方式，串聯北港與四湖地區，活化宗教文化場域。

▲斥資6000萬修復古蹟，章寶宮邁入文化保存新里程。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲章寶宮廟內保存已故國寶級彩繪大師陳壽彝約140幅作品，數量居全國第二。（圖／記者游瓊華翻攝）
 

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 7769 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／19:23宜蘭南澳「規模4.7地震」！最大震度3級
快訊／不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要她
快訊／19:24發生地震！台北明顯有感
李貞秀被民眾黨開除黨籍　遞補人是他！
獨／張齡予節目無預警遭砍　三立高層地震內幕曝
李貞秀遭開鍘　中選會收到民眾黨公文了：已函請立院註銷立委名籍
粉紅超跑超準定位原理曝光！原來神轎沒裝GPS
綠營參選人「腦出血」　緊急宣布退選

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

百年藝脈再現　四湖章寶宮修復工程正式啟動

大甲媽祖遶境進香將至　崙子大橋新線迎香客

螢光點亮中寮　山林音樂祭打造永續新體驗

從日常觀察出發　台東青年公共參與課程引導議題轉化

台東豐榮路69巷易淹水　縣府核定每戶最高5萬元補助設防水閘門

提升回收量能　台東強化紙容器分類打造永續城市

從柔道金牌到治安守護　蔡欣妤榮調刑大寫下警界新頁

日本高崎市訪台南　贈達摩力挺陳亭妃深化台日交流

活化歷史強化交通機能　嘉義舊市公所4.8億地下停車場今動土

臺南運河百年音樂祭登場！玖壹壹開唱　五一連假活動一次看

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

剛引退的林哲瑄也來看「野獸」　大讚：林志傑是無可取代的存在

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

兄弟狂掃19安斬斷6連敗噩夢！　平野惠一讚陳俊秀：最好的範本

闖碧候溫泉遭勸阻記恨　7煞竟痛毆公所人員！小吃店老闆也遭殃

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

百年藝脈再現　四湖章寶宮修復工程正式啟動

大甲媽祖遶境進香將至　崙子大橋新線迎香客

螢光點亮中寮　山林音樂祭打造永續新體驗

從日常觀察出發　台東青年公共參與課程引導議題轉化

台東豐榮路69巷易淹水　縣府核定每戶最高5萬元補助設防水閘門

提升回收量能　台東強化紙容器分類打造永續城市

從柔道金牌到治安守護　蔡欣妤榮調刑大寫下警界新頁

日本高崎市訪台南　贈達摩力挺陳亭妃深化台日交流

活化歷史強化交通機能　嘉義舊市公所4.8億地下停車場今動土

臺南運河百年音樂祭登場！玖壹壹開唱　五一連假活動一次看

租屋「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

日本「外國人公寓」淪髒亂溫床！　業者揭背後真相

快訊／19:23宜蘭南澳「規模4.7地震」！最大震度3級

《小資女孩》名導認：很慚愧！實景太震撼「拍不出真實感動的 1%」

快訊／不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要她請辭

肯吃苦又高薪「學徒4個月嚇離職」　網吵翻：難怪年輕人不肯幹

快訊／19:23發生地震！台北明顯有感

許志豪太狂了！遭土地公轎子衝撞「三檔節目開紅盤」再爆震撼喜訊

李貞秀被民眾黨開除黨籍　泛綠學者許忠信將遞補不分區立委

百年藝脈再現　四湖章寶宮修復工程正式啟動

BTS演唱會驚險意外！　攝影大哥雨中墜落舞台

地方熱門新聞

同車都沒拔鑰匙　早餐店門口上演換車記

賴清德現身拱天宮！親迎白沙屯媽祖出神龕

梅雨颱風季將至台南市義消強化IRB船艇訓練守護水域安全

嘉市飲料店被爆雇童工！議員一查真相逆轉

阿里山嘉130鄉道車輛翻覆

大齡新娘驚豔全場長女創意美容與時尚科成果發表亮點十足

親子必看　桃園推出全新公園遊戲場主題網站

台中衛生局五連霸　六都第一再奪全國冠軍

虎尾參選人化身皮卡丘　跳牽亡歌

新北動保揭5大飼養關鍵　違規最高罰1.5萬

周末人潮爆滿！亞太棒球場11攤美食進駐

紅土揚塵、跑道積水　雲林盼教育部補助改善口湖、大埤、復興校園設施

男冒父名偽造支票本票借款台南地院判刑5年

走出低潮迎向「薪」未來台南就業中心助23歲青年重拾人生方向

更多熱門

相關新聞

螢光點亮中寮　山林音樂祭打造永續新體驗

螢光點亮中寮　山林音樂祭打造永續新體驗

春夜微光點亮山林，南投中寮在螢火蟲季迎來一場融合自然與人文的盛會。由青年永續領導力發展協會與中寮之藝共同主辦的「螢之聲」活動，4月11日在龍鳳瀑布登場，結合工藝體驗、音樂展演、市集與生態導覽，吸引民眾走入山林，在潺潺水聲與點點螢光中，展開一場五感交織的永續體驗。

老街變身旅遊熱點　土庫商圈升級搶客

老街變身旅遊熱點　土庫商圈升級搶客

日本筑波大學赴新北交流　金山漫遊推農村創生國際化

日本筑波大學赴新北交流　金山漫遊推農村創生國際化

鹿草鄉跨部門整合計畫　農業與文化推進

鹿草鄉跨部門整合計畫　農業與文化推進

桃園地方創生邁向國際　與日韓馬跨國合作

桃園地方創生邁向國際　與日韓馬跨國合作

關鍵字：

章寶宮古蹟修復雲林文化彩繪藝術地方創生

讀者迴響

熱門新聞

辛樂克「35年最強4月颱」登頂風王　路徑大迴轉

即／台19線鹽水段汽機車對撞　2駕駛死亡！

他外食「都配燙青菜」腎功能慘剩30%！醫曝3國民小吃地雷

AV天后蒼井空自爆「初次見面就上床」　竟是日劇男神

奧運金牌獲1千萬獎金　李洋喊話全捐了

林志玲淚崩見小S！哽咽喊「我們都在」還求被罵　康熙合體逼哭全場

以前超歡迎香燈腳！在地人崩潰「點名3類人」：拜託別來了

快訊／李貞秀立委沒了！　就職70天中評會確定開除黨籍

即／46歲女今沒上班　破門驚見已死亡

獨／露營區性侵少女爆案外案　警洩密軍人兒+假律師

爆婚變1個月…方志友發文「終於出現楊銘威」

日偶像女團辦活動「0人到場」！

2026裝修新制將上路 未來不再說做就做

坐矮凳「疑遭白沙屯冷對待」！吊車大王澄清

出車禍「警察常問1句」別亂回！律師：肇責恐提高30％

更多

最夯影音

更多
賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕
美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面