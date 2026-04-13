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螢光點亮中寮　山林音樂祭打造永續新體驗

▲青年、企業齊投入 偏鄉創生在螢火中發光。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲青年、企業齊投入 偏鄉創生在螢火中發光。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／綜合報導

春夜微光點亮山林，南投中寮在螢火蟲季迎來一場融合自然與人文的盛會。由青年永續領導力發展協會與中寮之藝共同主辦的「螢之聲」活動，4月11日在龍鳳瀑布登場，結合工藝體驗、音樂展演、市集與生態導覽，吸引民眾走入山林，在潺潺水聲與點點螢光中，展開一場五感交織的永續體驗。

活動由禾康消防股份有限公司、農業部農村發展及水土保持署南投分署及愛幼永續協力推動，串聯公私部門與在地團體，展現地方創生的跨域能量。主辦單位指出，「螢之聲」不僅是活動，更是將文化、產業與生態整合的實踐場域。

中寮之藝創辦人楊博惇表示，推動地方創生並不容易，透過活動讓更多人走進中寮、理解中寮，期待旅人不只是短暫停留，而能深入體驗在地文化與自然，進而持續關注偏鄉發展。他也感謝農村水保署長期輔導地方青年，協助建立品牌並串聯資源，讓在地創生逐步發酵。

漳平溪文化藝術協會代表唐加和指出，「螢之聲」邁入第五屆，顯示地方長期耕耘的成果。地方發展需仰賴穩定投入與資源回流，未來盼結合產業與創新，吸引更多青年返鄉投入。企業代表陳淞屏則表示，中寮擁有豐富自然資源，在高壓生活下更顯珍貴，企業參與地方創生，不僅是履行社會責任，也希望拋磚引玉，引入更多資源，為偏鄉注入長遠動能。

從白天的藝術展演與市集，到「植感吊燈」手作體驗，讓民眾親近自然材質的溫度；夜幕低垂後，觀螢導覽與提燈夜行引領遊客走入生態棲地，螢光閃爍如星，點亮山林；最終以戶外生態音樂祭作結，音符與自然交融，營造沉浸式氛圍。

周學鏵強調，此次特別邀請在地學童參與市集，每人發放200元抵用券，讓資源直接回流地方，也讓孩子在參與中建立自信與連結。他指出，永續的核心在於建立可循環的支持系統，讓善的影響力持續擴散。

▲青年、企業齊投入 偏鄉創生在螢火中發光。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲戶外音樂演出結合自然場域，打造沉浸式舞台。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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