大熱天有感降溫！高雄也要試辦「行人遮陽傘」　設置地點曝光

▲高雄也要試辦「行人遮陽傘」，大熱天有感降溫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員張博洋今（13）日於高雄市議會都市計畫委員會業務報告質詢中，指出輕軌「愛河之心站」（C24）轉乘捷運「凹子底站」（R13）之間長達100公尺的距離缺乏遮蔭設施，導致民眾轉乘時需忍受曝曬。高雄市副市長林欽榮則回應，捷運局將在輕軌與捷運轉乘站試點行人遮陽傘，另外都發局也有在研議降溫策略，將會陸續公布。

張博洋指出，輕軌「愛河之心站」（C24）轉乘捷運「凹子底站」（R13）之間長達100公尺的距離缺乏遮蔭設施，導致民眾轉乘時需忍受曝曬。

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針對現有轉乘路口曝曬問題，高雄市政府捷運局及高雄捷運公司即將試辦路口大型遮陽傘，於C24輕軌站順、逆行轉乘路口及 R6/C3 凱旋站轉乘路口，共設置三座大型遮陽傘。

張博洋進一步引用台北市「開發基地體感降溫專案」指出，台北市透過綠覆、都市風廊、遮蔭設施及透水鋪面等策略，目標達成體感降溫 2°C 的效果，提升市民戶外活動意願並降低室內能耗。他強調，高雄作為熱帶城市，更應建立系統性的「體感降溫」政策。

▲▼高雄也要試辦「行人遮陽傘」！設置地點曝光，市議員張博洋呼籲應該成為人行道基礎設施。（圖／記者賴文萱翻攝）

張博洋要求市府應在都市計畫與都市設計審議中，將「行人空間連續遮蔭」與「街角涼點」設計納入未來工程規範的標準模組與都市設計當中，避免遮陽設施流於零星、破碎的補丁式工程。

除了機能性，張博洋也關注城市景觀的維護。建議市府在規劃路口遮陽傘或遮陽亭時，應考量城市美學，並仿效韓國等國際城市案例，將遮陽設施設計為具備高雄在地特色的「街道裝置」。

張博洋強調，透過系統性的體感降溫策略，結合既有的綠化與行人環境改善計畫，才能真正打造涼爽、宜居的城市空間，讓民眾在高雄街頭行走時能享有有感的降溫體驗。

高雄市副市長林欽榮答詢時表示，捷運局將在輕軌與捷運轉乘站試點行人遮陽傘，另外都發局也有在研議降溫策略，後續會陸續公布。