　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本正夯「伴侶朝活」：每天早起半小時　在清晨微光中找回浪漫與健康

▲▼伴侶,朝活,早晨,對話,運動,相處。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲與其在下班後拖著疲憊的身軀勉強互動，不如嘗試與伴侶一起「朝活」，透過早起運動或共進早餐，在清晨陽光下重新建立彼此的情感連結。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

想要與另一半感情加溫，不需要昂貴的旅行或大費周章的驚喜，或許只需要「早起一點點」。日本網站《Trill》文章中提到，對於平時忙於工作、很難撥出時間相處的夫妻或伴侶來說，練習「朝活」（早晨活動）是增進彼此牽絆的絕佳方式。透過每天提早起床，將早晨時光轉化為有效的互動時間，不僅能加深心理聯繫，更能讓生活煥然一新。

與伴侶一起「朝活」的優點

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼伴侶,朝活,早晨,對話,運動,相處。（圖／取自免費圖庫pexels）

兩人一起早起共度晨間時光，具有許多意想不到的好處：

增加溝通交流的機會

若想在下班後騰出時間談心，常會因為加班、應酬或體力耗盡而難以如願。透過比平時早一點起床，專門保留一段對話時間，能有效減少因資訊不對等產生的誤會，讓彼此的心更貼近。

建立健康的生活規律

▲▼伴侶,朝活,早晨,對話,運動,相處。（圖／取自免費圖庫pexels）

養成朝活習慣，對兩人的健康也大有裨益。早晨沐浴在陽光下，能自然地調整生理時鐘。這份日積月累的堅持，不僅有助於體態管理，還能穩定情緒，營造更健康的居家氛圍。

推薦的晨間共處方式

若想藉由朝活深化感情，不妨嘗試以下幾種方式：

1、到咖啡廳享受早餐

▲▼伴侶,朝活,早晨,對話,運動,相處。（圖／取自免費圖庫pexels）

雖然理想中是每天在家悠閒地共進早餐，但工作日難免步調匆忙。建議每週選定一天提早起床，去喜歡的咖啡廳吃頓早餐。在充滿香氣的環境下放鬆聊天，是彌補平日溝通不足的好時機。

2、從5分鐘的居家運動開始

起床後直接在臥室做簡單的拉伸或輕量訓練也是不錯的選擇。一個人運動難免容易偷懶懈怠，若設定「早晨是兩人的運動時間」，彼此監督鼓勵，更容易養成規律的健康習慣。

3、週末早晨安排遠足郊遊

▲▼伴侶,朝活,早晨,對話,運動,相處。（圖／取自免費圖庫pexels）

在時間較充裕的週末，可以規劃一場帶有微旅行感的遠出，例如去郊區的特色店鋪，或到自然景點散步。甚至可以嘗試慢跑或騎單車前往目的地，在改善運動不足的同時，也為兩人創造專屬的珍貴回憶。

小小的累積成就全新的自己

每天稍微早起，保留一段與伴侶面對面的時光。哪怕時間再短，只要持之以恆，這段過程便會變得令人嚮往，甚至帶來意想不到的新發現。從今天起，練習養成能長期執行的晨間習慣，以開朗的心情開啟美好的一天吧！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 7769 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／19:23宜蘭南澳「規模4.7地震」！最大震度3級
快訊／不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要她
快訊／19:24發生地震！台北明顯有感
李貞秀被民眾黨開除黨籍　遞補人是他！
獨／張齡予節目無預警遭砍　三立高層地震內幕曝
李貞秀遭開鍘　中選會收到民眾黨公文了：已函請立院註銷立委名籍
粉紅超跑超準定位原理曝光！原來神轎沒裝GPS
綠營參選人「腦出血」　緊急宣布退選

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

租屋「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

快訊／19:23宜蘭南澳「規模4.7地震」！最大震度3級

肯吃苦又高薪「學徒4個月嚇離職」　網吵翻：難怪年輕人不肯幹

快訊／19:23發生地震！台北明顯有感

3生肖「上上籤」運勢超旺！　屬馬、屬豬要留意

「出國第3天像折磨」他曝1原因更愛國旅　過來人秒懂：可放鬆

00後「10個行為」遭翻白眼！她想哭：準時下班卻被唸　網轟慣老闆

大熱天有感降溫！高雄也要試辦「行人遮陽傘」　設置地點曝光

日本最毛伴手禮爆紅！活體線蟲筆管內瘋狂蠕動...網喊：超噁

饗饗信義店火警補償出爐　回店免費吃、改他牌送千元餐券

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

剛引退的林哲瑄也來看「野獸」　大讚：林志傑是無可取代的存在

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

兄弟狂掃19安斬斷6連敗噩夢！　平野惠一讚陳俊秀：最好的範本

闖碧候溫泉遭勸阻記恨　7煞竟痛毆公所人員！小吃店老闆也遭殃

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

租屋「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

快訊／19:23宜蘭南澳「規模4.7地震」！最大震度3級

肯吃苦又高薪「學徒4個月嚇離職」　網吵翻：難怪年輕人不肯幹

快訊／19:23發生地震！台北明顯有感

3生肖「上上籤」運勢超旺！　屬馬、屬豬要留意

「出國第3天像折磨」他曝1原因更愛國旅　過來人秒懂：可放鬆

00後「10個行為」遭翻白眼！她想哭：準時下班卻被唸　網轟慣老闆

大熱天有感降溫！高雄也要試辦「行人遮陽傘」　設置地點曝光

日本最毛伴手禮爆紅！活體線蟲筆管內瘋狂蠕動...網喊：超噁

饗饗信義店火警補償出爐　回店免費吃、改他牌送千元餐券

租屋「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

日本「外國人公寓」淪髒亂溫床！　業者揭背後真相

快訊／19:23宜蘭南澳「規模4.7地震」！最大震度3級

《小資女孩》名導認：很慚愧！實景太震撼「拍不出真實感動的 1%」

快訊／不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要她請辭

肯吃苦又高薪「學徒4個月嚇離職」　網吵翻：難怪年輕人不肯幹

快訊／19:23發生地震！台北明顯有感

許志豪太狂了！遭土地公轎子衝撞「三檔節目開紅盤」再爆震撼喜訊

李貞秀被民眾黨開除黨籍　泛綠學者許忠信將遞補不分區立委

百年藝脈再現　四湖章寶宮修復工程正式啟動

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

生活熱門新聞

辛樂克「35年最強4月颱」登頂風王　路徑大迴轉

以前超歡迎香燈腳！在地人崩潰「點名3類人」：拜託別來了

坐矮凳「疑遭白沙屯冷對待」！吊車大王澄清

出車禍「警察常問1句」別亂回！律師：肇責恐提高30％

快訊／白沙屯媽祖衝TOYOTA車廠　11度停駕見「老朋友」

快訊／白沙屯媽祖凌晨起駕　粉紅超跑一早衝到這了

鋒面要來了　周三變天轉雨

百萬YTR突收法院傳票！他傻眼：叫我攜金卡

快訊／四媽會！白沙屯粉紅超跑「衝進鎮瀾宮」

2日系服飾「是八大妹專屬時尚」！知情人喊：別買

粉紅超跑「這一幕」嚇壞全場！網喊平安：3位女神Turbo全開

君悅排骨驚現蟑螂頭！店員神回1句惹怒客

日本人來台旅遊　下飛機「就聞到臭味」！爆共鳴

不怕被罰！白沙屯「累了請上車」1原因照樣出車

更多熱門

相關新聞

別被目標綁架！歐美超夯「微健走」：5分鐘小確幸也能累積健康

別被目標綁架！歐美超夯「微健走」：5分鐘小確幸也能累積健康

國外網站《Bustle》文章中提到，為了讓每日的走路計畫變得更輕鬆，許多TikTok創作者開始推廣「微健走（Micro-walks）」的概念，透過將長距離步行拆解成零星的小片段，讓達標變得毫不費力。

奶精都是油！手搖飲「營養師激推組合」曝光

奶精都是油！手搖飲「營養師激推組合」曝光

把運動當作長期投資

把運動當作長期投資

一點小事就發火？5 招教你快速穩定情緒

一點小事就發火？5 招教你快速穩定情緒

金牌背後的「球荒」　萬和國中靠1800顆羽球續命

金牌背後的「球荒」　萬和國中靠1800顆羽球續命

關鍵字：

伴侶朝活早晨對話運動相處

讀者迴響

熱門新聞

辛樂克「35年最強4月颱」登頂風王　路徑大迴轉

即／台19線鹽水段汽機車對撞　2駕駛死亡！

他外食「都配燙青菜」腎功能慘剩30%！醫曝3國民小吃地雷

AV天后蒼井空自爆「初次見面就上床」　竟是日劇男神

奧運金牌獲1千萬獎金　李洋喊話全捐了

林志玲淚崩見小S！哽咽喊「我們都在」還求被罵　康熙合體逼哭全場

以前超歡迎香燈腳！在地人崩潰「點名3類人」：拜託別來了

快訊／李貞秀立委沒了！　就職70天中評會確定開除黨籍

即／46歲女今沒上班　破門驚見已死亡

獨／露營區性侵少女爆案外案　警洩密軍人兒+假律師

爆婚變1個月…方志友發文「終於出現楊銘威」

日偶像女團辦活動「0人到場」！

坐矮凳「疑遭白沙屯冷對待」！吊車大王澄清

出車禍「警察常問1句」別亂回！律師：肇責恐提高30％

TVBS爆裁員潮「方念華、謝向榮都在名單」！　TVBS發聲揭實情

更多

最夯影音

更多
賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕
美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面