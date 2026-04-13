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從日常觀察出發　台東青年公共參與課程引導議題轉化

▲台東青年培力計畫啟動公共參與第一步。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東青年培力計畫啟動公共參與第一步。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為培力青年關注在地議題並參與公共事務，台東縣政府青年發展中心舉辦《潮界帶下午茶之約》系列活動，首場講堂以「日常開題：台東議題徵集 × 地方行動與治理思考」為主題，邀請國立台東大學公共與文化事務學系主任柯志昌進行分享，引導青年從日常生活經驗出發，培養公共議題思辨與參與能力。

青年發展中心表示，本次講堂結合經驗分享、議題引導及現場徵題機制，透過實際案例說明如何從生活觀察中辨識問題，進一步轉化為可討論的公共議題。課程內容著重於培養青年對在地事務的敏感度，並協助建立議題分析與表述能力。

柯志昌指出，「議題轉譯」是公共參與的重要關鍵，青年可從日常觀察中辨識問題脈絡，進一步理解其背後結構，並找到適切的參與方式與行動路徑。透過系統性引導，有助於將個人經驗轉化為公共討論的起點。

活動交流過程中，參與青年踴躍分享自身觀察，提出生活中長期存在卻難以推進或缺乏表達管道的議題，現場討論熱絡，也為後續系列活動累積多元議題方向。

主辦單位指出，後續工作坊將以「補漏」為切入視角，引導青年檢視生活中未被充分關注的不平衡與困境，並透過關鍵字整理與案例分析，逐步聚焦出台東青年關注的重要公共議題，深化討論與行動可能。

台東縣政府青年發展中心表示，《台東博覽會：青年潮界帶》系列活動將持續推動，透過展覽、論壇、競賽及市集等多元形式，擴大青年參與公共事務的機會，相關資訊將陸續公布，鼓勵青年踴躍參與，共同關心在地發展。

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