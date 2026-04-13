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白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖12日深夜起駕，展開為期8天7夜的進香行程，今（13）日下午15時抵達大甲溪橋南端，正式進入清水區，16時18分駐駕笠毅工業股份有限公司，預定14日凌晨2點起駕。而此次是第4度駐駕笠毅工業股份有限公司。

▲▼ 駐駕笠毅工業股份有限公司 。（圖／白沙屯拱天宮文化組提供）

▲白沙屯媽祖首夜駐駕笠毅工業股份有限公司。（圖／白沙屯拱天宮文化組提供，下同）

白沙屯媽祖進香活動鑾轎於今（13）日下午15時，抵達大甲溪橋南端，沿途吸引大批香燈腳及信眾隨行，現場人潮與車潮湧現，氣氛熱烈，16時18分駐駕笠毅工業股份有限公司，預定14日凌晨2點起駕。

▲▼ 駐駕笠毅工業股份有限公司 。（圖／白沙屯拱天宮文化組提供）

清水警分局表示，今年隨香人潮明顯增加，沿途擠滿追隨媽祖腳步的信眾，場面盛大。分局長鄭鴻文也特別提醒，民眾參與進香活動時，務必留意自身隨身財物，避免因人潮擁擠發生遺失情形。

▲▼ 駐駕笠毅工業股份有限公司 。（圖／白沙屯拱天宮文化組提供）

此外，由於白沙屯媽祖鑾轎行進路線具有不固定特性，警方呼籲用路人行經相關路段時，務必配合現場員警交通指揮，減速慢行或提前改道，共同維護交通安全與活動順利進行。清水警分局強調，將持續以最高規格投入安維與交通疏導勤務，全力守護信眾與用路人安全，讓這場年度宗教盛事在平安與秩序中圓滿完成。

▲▼ 白沙屯拱天宮 。（圖／民眾提供）

▲預定14日凌晨2點起駕。（圖／民眾提供）

粉紅超跑過往曾在笠毅工業駐駕3次，分別是2016年、2017年及2023年，今年2026年在此駐駕則是第4次，另外粉紅超跑也曾在笠毅工業停駕休息2次。

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