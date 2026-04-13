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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

踩底線！李貞秀把立委當對價　民眾黨：以獲取金錢作為辭任前提

▲民眾黨中評會副主委陳宥丞13日說明李貞秀除籍案。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾黨中評會副主委陳宥丞13日說明李貞秀除籍案。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨中評會今（13日）即日起除去李貞秀黨籍，換句話說李將喪失不分區立委資格。對於李貞秀違規事件，民眾黨中評會副主委陳宥丞指出，李曾明確將不分區立委當作對價，以獲取金錢作為辭任不分區立委為前提，今天也非常堅持，嚴重違反國家公職倫理跟本黨聲譽，是民眾黨沒有辦法接受的底線。

李貞秀2月3日遞補民眾黨不分區立委後，因中國大陸國籍與戶籍問題持續與行政院僵持不下。當柯文哲京華城案宣判前，李貞秀開直播自稱新竹市長高虹安收了柯700萬元，民眾黨中央委員會認為李破壞黨的聲譽，決議中評會裁處，中評會並於今下午開會討論，李列席說明。在會議召開前，民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶、宜蘭縣黨部主委陳琬惠都已公開逼宮，新竹縣副市長邱臣遠也呼籲李知所進退；不僅如此，黨主席黃國昌今受訪被問到李是否有達到民眾黨對公職的標準時直言「沒有」，並強調「外面的聲音，我們都聽到了」。

對於中評會決議結果，陳宥丞表示，中評委依照除立院黨團今天具名的申訴，及過去中央委員會提交中評會要求立案，還有數百名黨員具名檢舉，所以依照民眾黨紀律評議裁決準則第23條、36條予以開除黨籍，即日生效。陳說，今天中評委一致出席且明快地一致認為李貞秀必須除名。

對於李貞秀違規的事情，陳宥丞指出，第一、李貞秀諸多言論嚴重黨譽，甚至破壞本黨和諧；第二、李是連續性違規違紀；第三、最讓大家不能接受的是，李貞秀視國家公職跟支持者託付於無物，在4月7日的會議上，明確將時任不分區立委當作對價，要求必須要有特定金額做補償，嚴重違反國家公職倫理跟本黨聲譽，此外李今天在中評會上還非常堅持，以獲取金錢作為辭任不分區立委為前提。

陳宥丞說，中評委認為李貞秀相關行為重創民眾黨黨形象，且任何公職都不能被交易外、對價化，嚴重侵犯本黨認為的政治誠信原則，更是愧對支持者託付，也嚴重影響黨清廉品牌跟社會信賴。

對於李貞秀要求的金額有多少？以及認為應該要補償她辭職的原因為何？陳宥丞表示，李主觀認為並不會做出傷害本黨任何事情，也知道必須保護柯文哲，也知道「有了民眾黨才有李貞秀」，但他個人認為，在這個對談的過程中，她可能限於個人非常多的主觀的情緒，所以認為今天這樣的委屈要有相關對價性，更要有人對她的辭職做出負責，所以作為量化標準，希望爭取有人應該要對她的辭職付出相對應的代價。

陳宥丞表示，所以並不是針對本黨，也並不是針對柯文哲，而是李貞秀認為應該要有人要付出代價，才願意離開這個職務。但身為民眾黨的不分區，身為台灣的公職，他相信這件事情可能是李在文化上水土不服，或者是她對立委職權的不了解，但這是不管任何政黨都不可能接受的事情，更是民眾黨沒有辦法接受的底線。

媒體追問，李貞秀今天發聲明說沒有來要錢，今天中評會是有調查到什麼新事證，明確指出說李曾經有對價關係嗎？陳宥丞表示，他覺得那是李貞秀主觀認為自己沒有要錢，但客觀上，明確有相關的會議紀錄，這個會議紀錄是由立法院黨團今日具名提供，而且李今天在中評會上，也有將她的個人意見做補充，且並沒有針對「必須有金錢作為辭任立委這件客觀事實」，這是有明確的資料，且有李個人意見的表達。

陳宥丞強調，他只是認為說，李貞秀確實可能在情緒上面，所以對於這相關言論會有不同的切角跟看法。但中評會今天是依據客觀的事實、明確證據做出這樣的裁示，也經得起檢驗。

至於李貞秀是否有說，如果中評會對她做出除名處分，會提任何訴訟或行政手段嗎？陳宥丞回應，過程中李貞秀有情緒波動，可是她很清楚，第一、民眾黨過去的立委、黨員是堅決捍衛新住民在台參政的權力，永遠也會讓新住民朋友在台灣能夠有發聲管道；第二、過去所有李貞秀的伙伴、立法院同仁、立委，不管是在委員會、大會、議程，也都跟李站在一起，爭取從政應該要捍衛的權利。

陳宥丞說，只是今天黨內的事情，用棒球來舉例，今天這就算是一個釋出名單，但不代表不能夠在各自的位置上努力。他個人的主觀也要請李貞秀能夠體諒，今天這是一個非常沉痛的決定，希望她能夠繼續跟民眾黨站在一起，而不要轉身跟撒旦為伍，更不要跟魔鬼共舞，他對李貞秀有很大的期待。

陳宥丞也說，所謂的「上台靠機會，下台靠智慧」，每一個人在職棒場上可能都有不小心被釋出的時候，但這個時候需要的是更加地努力、更加證明自己可以。如果採用這樣的方法、這樣的形態，相信李貞秀未來不管在任何行業，在政治路上上面一定都會有她更出色的表現。

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李貞秀陳宥丞民眾黨立委

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