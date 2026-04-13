台東豐榮路69巷易淹水　縣府核定每戶最高5萬元補助設防水閘門

▲豐榮路69巷，縣府拍板每戶補助5萬元設置防水閘門。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東市豐榮路69巷長期受積淹水問題困擾，遇豪大雨即出現淹水情形，影響居民生活品質與居住安全。台東縣政府13日宣布，核定補助該區住戶設置防水閘門，每戶最高補助新台幣5萬元，協助降低雨季期間淹水進入住家的風險。

台東縣長饒慶鈴表示，面對極端氣候帶來的短延時強降雨，單靠既有排水設施已難以完全因應，縣府將採取「工程改善與居家防護並行」策略，從排水系統優化與民間防災雙軌推動，務實改善淹水問題。

縣府建設處指出，豐榮路69巷地區因地勢低窪，加上排水系統銜接不足，短時間強降雨容易形成積水，目前已盤點約75戶有設置防水閘門需求。透過補助措施，可即時強化居家防護，有效降低淹水入侵屋內情形，後續也將持續檢討排水系統及相關改善工程。

台東縣議會議長吳秀華表示，每逢豪大雨，該區域因排水條件不足，導致居民住家淹水，對日常生活造成嚴重不便。她指出，該區屬低窪地勢，且排水系統未完整銜接，是長期淹水的主因之一。

吳秀華建議，短期應由縣府研擬補助低窪易淹水地區住戶設置防水閘門，優先保障居民免於再次淹水；中長期則應由縣府與台東市公所共同規劃整體排水改善方案，從根本解決問題，提升區域防洪能力。

台東縣政府強調，未來將持續盤點轄內易淹水區域，透過工程建設與防災措施整合推動，逐步提升整體防洪韌性，營造更安全穩定的居住環境。