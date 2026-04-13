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伊朗下一步？官媒點名「淚之門」曼德海峽　暗示報復

▲▼伊朗國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為伊朗國旗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗最高領袖國際事務顧問維拉雅蒂（Ali Akbar Velayati）發文表示，抵抗陣線看待曼德海峽如同荷莫茲海峽，「若白宮膽敢重蹈愚蠢覆轍，很快就會發現全球能源與貿易的流通，只要一個動作就能亂掉」。分析師警告，伊朗可能指示葉門反抗軍青年運動（又譯胡塞）干擾或阻斷曼德海峽通行，藉此進行報復。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）透過社群平台發文稱，「海上封鎖伊朗？曼德海峽，即刻登場。」

福斯新聞報導，曼德海峽（Bab al-Mandeb）又稱「淚之門」（Gate of Tears），連接紅海與亞丁灣，全球約12%的石油運輸經過此處，同時這裡也是亞洲與歐洲的重要貿易走廊。

美國戰略與國際研究中心高級顧問兼中東項目主管雅庫比安（Mona Yacoubian）指出，如果美國真的執行封鎖荷莫茲海峽計畫，伊朗可能會讓波灣國家的石油也出不去，「這可能意味著進一步攻擊波灣能源基礎設施，甚至派青年運動封鎖曼德海峽」。

雅庫比安研判，伊朗正揚言把衝突進一步延燒至紅海與曼德海峽，「伊朗可利用青年運動再度對曼德海峽發動攻擊，使得沙烏地阿拉伯賴以繞道出口石油的替代路線也跟著斷掉」。

美國總統川普此前先是下令海軍封鎖荷莫茲海峽，後來發文改稱封鎖進出伊朗港口船隻。美國中央司令部則是在12日透過聲明表示，海上封鎖行動將於美東時間13日上午10時（台灣時間13日晚間10時）開始，適用對象為所有進出伊朗港口與沿海地區船隻，包括所有伊朗在阿拉伯灣和阿曼灣的港口。

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