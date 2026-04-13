提升回收量能　台東強化紙容器分類打造永續城市

▲台東擴大紙容器回收行動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升紙容器回收效率並強化資源循環，台東縣環保局持續推動紙餐具回收政策，透過輔導餐飲業者增設回收設施，並向民眾宣導「清、分、疊」三步驟，期望從源頭建立正確分類習慣，提升回收品質，打造永續友善城市環境。

台東縣政府表示，近年持續推動永續環境與資源循環政策，從減少一次性用品使用、鼓勵友善消費，到建構完善回收體系，逐步形塑乾淨、宜居的生活環境。透過落實紙容器回收流程，不僅可提升後端處理效率，也有助於減少垃圾產生與環境負擔，強化整體環境品質。

環保局指出，為提升回收量能，已積極輔導縣內自助餐、便當店及小吃攤等餐飲業者，逐步導入重複使用餐具並設置紙容器回收設施。統計顯示，去年已完成118家紙容器友善店家輔導，建立更完善的回收機制，並帶動民眾分類與回收意識提升。

環保局說明，紙容器回收的關鍵在於「清、分、疊」三步驟。「清」是將餐具內殘留的廚餘、醬料及油水清除，避免污染與異味產生；「分」是依紙盒、紙碗等不同種類進行分類；「疊」則是將清潔後的紙容器整齊堆疊，以利後續回收與處理。透過簡單步驟，即可有效提升回收效率，讓資源再利用更為順暢。

環保局呼籲，資源循環與環境永續需仰賴全民共同參與，民眾日常生活中落實分類與回收，即能為環境保護盡一份心力。未來將持續結合業者與社會大眾，深化宣導與輔導措施，推動低碳生活模式，朝向潔淨、永續的城市目標邁進。