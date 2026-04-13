快訊／台中驚悚剪刀刺喉！住戶直擊男租客大失血...命危搶救中

▲台中北屯一棟社區大樓今日下午傳出有男子持剪刀刺喉嚨，命危搶救中。（圖／記者許權毅攝）
記者許權毅／台中報導
台中市北屯區松竹路二段某巷弄的大樓今日下午傳出驚悚案件，一名年約50歲男性不明原因持剪刀刺喉嚨，警消獲報後趕緊將人送醫，但男子僅對聲音有反應，狀況不佳，被緊急送往慈濟醫院搶救中。附近住戶指出，看到男子頸部被包住，有大量血跡，疑似是該大樓一名住戶。
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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
▲台中北屯一棟社區大樓今日下午傳出有男子持剪刀刺喉嚨，命危搶救中。（圖／記者許權毅攝）
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台中市北屯區松竹路二段某巷弄的大樓今日下午傳出驚悚案件，一名年約50歲男性不明原因持剪刀刺喉嚨，警消獲報後趕緊將人送醫，但男子僅對聲音有反應，狀況不佳，被緊急送往慈濟醫院搶救中。附近住戶指出，看到男子頸部被包住，有大量血跡，疑似是該大樓一名住戶。
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