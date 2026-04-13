快訊／台中驚悚剪刀刺喉！住戶直擊男租客大失血...命危搶救中

台中市西屯區工業區三十八路一間大樓傳出死亡案件，一名46歲女子今日未正常到班，同事想起上週五（10日）她曾說過不舒服，趕緊上門找人，卻沒得到回應。警消獲報到場，會同鎖匠協助破門進入屋內，發現人已經明顯死亡，並未送醫。