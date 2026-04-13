外籍遊客未申請誤闖「阿塱壹古道」　警柔性關懷依法移送

▲外籍遊客誤闖阿塱壹古道。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

位於台東與屏東交界、被譽為「台灣最後海岸淨土」的阿塱壹古道（旭海觀音鼻自然保留區），近日發生一起外籍遊客未經申請誤闖事件。台東縣警察局大武分局達仁分駐所接獲通報後，立即派員前往搜尋，並於南田端順利尋獲該名旅客，在確保人身安全的同時，依法完成後續處置程序。

大武分局表示，該名外籍遊客因不熟悉相關法規，未經申請入山許可，亦未聘請合格導覽解說員，即自屏東旭海端進入阿塱壹古道，並一路行至台東南田地區。警方接獲通報後，隨即由達仁分駐所副所長林茂成與警員蔡侑軒前往搜尋，最終在海岸地區發現該名旅客。

警方指出，該名旅客當時神情略顯疲憊，獨自行走於海灘。員警立即上前關懷，並透過翻譯軟體進行基本溝通，確認其身體狀況無礙後，提供飲水與適度休息協助。經了解，該旅客係因嚮往古道自然景觀而前往，惟未事先掌握該區屬自然保留區之相關規範，導致違規進入。

警方在處理過程中，除耐心說明台灣自然保留區管理規定與相關法令外，也兼顧人性關懷，展現友善接待外籍人士的態度。全案後續依規定移請屏東縣政府相關主管機關辦理，整體過程平和順利。

大武分局提醒，阿塱壹古道屬依法嚴格保護之自然保留區，並非一般觀光步道。民眾如欲進入，須事先向主管機關申請許可，並依法聘請專業導覽解說員陪同，始得進入。依《文化資產保存法》第108條規定，未經許可擅自進入自然保留區者，將處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，呼籲民眾遵守相關規定，以免觸法受罰。