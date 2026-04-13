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從柔道金牌到治安守護　蔡欣妤榮調刑大寫下警界新頁

▲蔡欣妤榮調刑大寫下警界新頁。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲蔡欣妤榮調刑大寫下警界新頁。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局池上聯合所首位女性所長蔡欣妤，於13日榮調台東縣警察局刑事警察大隊服務。蔡欣妤自上任以來表現優異，深獲各界肯定，此次調任象徵其專業能力再獲肯認，未來將於刑事偵查領域持續發揮長才。

關山分局指出，蔡欣妤於113年6月26日接任池上聯合所所長，當時年僅24歲，為該所首位女性所長。她畢業於中央警察大學公共安全學系，並於112年通過公務人員特種考試警察人員三等考試，分發至關山分局第二組擔任巡官，歷經基層歷練後即獲拔擢擔任所長，肩負地方治安重任。

在學期間，蔡欣妤即展現優異體能與堅強意志，曾於全國大專校院運動會奪得柔道金牌，將運動場上的紀律與韌性延伸至警政工作。任職期間，她在治安維護、交通安全推動及為民服務等各面向均有具體成果，並積極深入社區推動犯罪預防與交通宣導，與地方仕紳及居民建立良好互動關係，提升警民合作效能。

關山分局表示，蔡欣妤領導風格兼具溝通協調與執行效率，能有效凝聚團隊向心力，提升整體勤務表現，為轄區治安奠定穩定基礎。其任內亦因表現優異，獲擢升為警務員，為年輕警官中的傑出代表。

此次調任刑事警察大隊，蔡欣妤將轉戰刑事偵查領域，持續精進專業能力。關山分局分局長龔士哲特別致贈象徵祝福的紀念品，感謝其任內付出與貢獻，並期勉在新職務上持續發揮所長。分局同仁亦表達祝福之意，盼其未來職涯順利發展。

關山分局強調，蔡欣妤以專業、熱忱與行動力，為女性警官樹立良好典範，也為警察團隊注入新動能。未來將持續培育優秀警政人才，精進各項治安作為，營造更安全、穩定的生活環境。

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