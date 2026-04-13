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露營區性侵案外案！警讓「假律師翻拍15歲少女筆錄」　分局回應了

▲包姓員警涉嫌洩密，仁愛分局回應了。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲包姓員警涉嫌洩密，仁愛分局回應了。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、白珈陽、戴若涵／南投報導

南投縣仁愛鄉某露營區2025年間發生性侵案！露營車業者的許姓兒子遭指控性侵15歲少女，孰料，卻爆出案外案，仁愛警分局包姓員警在調查過程中，竟將筆錄內容給許男以及自稱律師的謝姓男子閱覽、翻拍，檢方日前將包姓員警、謝男起訴，對此，仁愛分局回應了。

回顧整起案發經過，少女家屬2025年8月上網爆料，表示一家人前往仁愛鄉某露營區遊玩，許男竟因「眼神對到、覺得喜歡」就將少女帶往密閉空間性侵得逞，少女於事發後數小時向家人反映，隔天由家人陪同前往台中市住家附近派出所報案。

此案曝光後，許母在網路上發出兩篇聲明，內容卻提及調查資訊，包括「其子原在烤肉區旁邊幫忙時，女方母親主動表示少女想認識他，此說法也刊載在警訊筆錄中」、「男女方接下來就如情侶般牽手閒逛，互動融洽，也被其子友人目睹」等語，將互動過程鉅細靡遺描述。

聲明意外扯出案外案，原來此件性侵案的包姓承辦員警2025年8月24日通知許男製作筆錄時，他明知謝男沒有律師資格，也不是許男的親屬，卻在進行警詢程序前，用手輕拍桌面，暗示謝男可以自由閱覽桌面上的文件，隨後便離開偵詢室，放任許、謝2人閱覽少女的筆錄，謝男更用手機翻拍內容。

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲露營區業者之子性侵15歲少女。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

南投地檢署日前偵結，依涉犯對14歲以上、未滿16歲女子性交罪嫌將許男起訴。另外，依照洩漏國防以外應秘密文書罪將包姓員警起訴，依照詐欺、妨害秘密罪、律師法將謝男起訴。

針對包姓員警洩密一事，仁愛分局回應，「有關本分局包姓偵查佐於114年8月偵辦案件，坦承為偵辦案件順利，不當洩漏偵訊案情予無關人員，涉嫌違失。經本分局偵辦過程中察覺有異，配合警察局督察科自檢查處，本於不包庇、不掩飾原則處理，包員違失情形於114年9月12日函請南投地檢署偵辦，本案南投地檢署於115年4月7日以洩漏國防以外應秘密文書罪嫌偵結起訴。」

仁愛分局指出，「全案除包員所涉刑事責任外，本分局後續亦將依包員違失情形追究行政疏失及各級幹部考核監督不周責任。另將加強內部管理及員警法治觀念教育，避免違失。」

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