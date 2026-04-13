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3生肖「上上籤」運勢超旺！　屬馬、屬豬要留意

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

資深民俗專家「興趣使然的解籤師」昨日於臉書發布最新生肖運勢預測，針對4月12日至4月18日進行解析。其中屬龍、蛇、雞者獲「上上籤」，事業與財運表現亮眼；而屬馬與屬豬者則是「下下籤」，提醒本周宜守不宜攻，避免重大決策。

三生肖獲上上籤　財運事業雙收

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在本周運勢中，屬龍、屬蛇及屬雞的民眾堪稱天選之人。專家指出，屬龍者本周「厚積薄發」，事業有望取得突破性進展，建議可穿戴黃色增強運勢；屬蛇者則是「心想事成」的正當時，適合積極爭取表現，財寶將自然相隨；而屬雞者則利於啟動新計畫，社交場合更有機會遇見貴人，整體運勢水到渠成。

屬馬、豬者時運未濟　宜守不宜攻

相較於好運生肖，屬馬與屬豬的民眾本周需多加留心。屬馬者因「人際失和、前景不明」，專家建議應避免簽約，並可透過捐贈舊衣積福化解；屬豬者則面臨「時運未濟」，本周重大決定建議延至下週，並需特別注意睡眠品質與健康狀況。兩生肖皆不宜冒進，以靜制動為佳。

穿搭開運大法　色彩助攻氣場

除了運勢解析，專家也提供具體的開運建議。屬虎者本周需防小人妒忌，建議穿著「深藍色」衣著穩定氣場；屬牛者若想助長事業運，可在辦公桌擺放清水盆。此外，屬兔與屬猴者目前時機未至，建議維持現況，屬猴者可配戴藍色飾品穩定心神，待雲開月出之時。

鼠：中平

籤詩：富貴由命天註定，心高必然誤君期；不然且回依舊路，雲開月出自分明。

批：順其自然，莫強求。本周宜維持現狀，重大決策延至下旬。

牛：小吉

籤詩：月出光輝本清吉，浮雲總是蔽陰色；戶內用心再作福，當官分理便有益。

批：撥雲見日，漸入佳境。本周事業阻礙消散，專注內部事務整理，辦公桌擺放清水盆助運。

虎：小吉

籤詩：花開今已結成果，富貴榮華終到老；君子小人相會合，萬事清吉莫煩惱。

批：守成得利，防小人妒。專注既有業務可獲分紅，深藍色衣著可穩定氣場。

兔：中平

籤詩：福如東海壽如山，君爾何須嘆苦難；命內自然逢大吉，祈保分明得自安。

批：平安是福，莫生妄念。穩守現狀即可，健康注意飲食清淡，晨起飲溫水養生。

龍：上上

籤詩：太公家業八十成，月出光輝四海明；命內自然逢大吉，茅屋中間百事亨。

批：厚積薄發，終見成果。本周事業可望突破，投資不動產有獲利，穿戴黃色增強運勢。

蛇：上上

籤詩：有心作福莫遲疑，求名清吉正當時；此事必定成會合，財寶自然喜相隨。

批：把握良機，心想事成。本周可積極爭取表現，投資新興產業，穿戴金色增強財運。

馬：下下

籤詩：陽世作事未和同，雲遮月色正朦朧；心中意欲前途去，只恐命內運未通。

批：人際失和，前景不明。本週避免簽約，文件需律師審核，捐舊衣積福化解。

羊：小吉

籤詩：佛前發誓無異心，且看前途得好音；此物原來本是鐵，也能變化得成金。

批：誠心堅持，點鐵成金。本周利簽約合作，長期計劃現轉機，穿戴金色增強財運。

猴：中平

籤詩：欲去長江水闊茫，前途未遂運未通；如今絲綸常在手，只恐魚水不相逢。

批：時機未至，莫強求。求職轉換跑道暫緩，佩戴藍色飾品穩定心神。

雞：上上

籤詩：今行到手實難推，歌歌暢飲自徘徊；雞犬相聞消息近，婚姻夙世結成雙。

批：水到渠成，順勢而為。本週利啟動新計畫，社交場合遇貴人，投資有獲利。

狗：中平

籤詩：禾稻看看結成完，此事必定兩相全；回到家中寬心坐，妻兒鼓舞樂團圓。

批：家運昌隆，事業平順。本周以家庭事務為重，可安排家族聚餐，注意腸胃保養。

豬：下下

籤詩：花開結子一半枯，可惜今年汝虛度；漸漸日落西山去，勸君不用向前途。

批：時運未濟，宜守不宜攻。重大決定延至下周，健康注意睡眠，投資觀望為宜。

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