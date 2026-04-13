澳海軍司令喊「隨時可出動」　總理否認：未獲請求參與封鎖荷莫茲

▲ 艾班尼斯否認將派兵參與封鎖伊朗港口的行動 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普宣布封鎖荷莫茲海峽後，澳洲海軍司令哈蒙德（Mark Hammond）13日表示，澳洲海軍具備應對伊朗無人機的能力，若政府收到協助請求，海軍「隨時可以出動」。不過總理艾班尼斯（Anthony Albanese）迅速否認將派兵加入封鎖行動，並強調目前尚未收到美方請求。

澳洲8艦在海部署 候任國防軍司令：具備任務能力

綜合《澳洲新聞網》等當地媒體，哈蒙德將於現任國防軍總司令強斯頓（David Johnston）7月退休後接任該職位，他13日表態，若澳洲政府決定提供援助，軍方隨時準備好為重開海峽的國際努力做出貢獻。

他說明，澳洲目前擁有10艘主力水面艦艇，其中8艘已在海上部署，這些艦艇配備世界最先進的雷達系統與飛彈防禦系統，絕對有能力完成任務，但是否實際參與行動取決於澳洲政府收到請求後的決定，「目前還未收到這類請求。」

美限縮封鎖範圍 伊朗革命衛隊嗆強力回應

美國總統川普此前發文宣布，美國海軍將對所有試圖進出荷莫茲海峽的船隻實施封鎖，更放話「任何向美軍或和平船隻開火的伊朗人都會被炸到地獄去！」

美國中央司令部隨後表示，封鎖範圍僅針對進出伊朗港口的船隻，不影響通往非伊朗港口的航行自由。對此，伊朗革命衛隊（IRGC）警告，若任何軍艦靠近海峽執行封鎖，將視為違反停火協議並予以強力回應。

澳洲明確表態：不加入封鎖

艾班尼斯呼籲華府與德黑蘭重回談判桌，「我們希望荷莫茲海峽重新開放，恢復自由航行」，坦言周末在巴基斯坦舉行的美伊談判破裂令人失望，強調澳洲一貫立場是推動降溫與對話。

澳洲國防工業部長康羅伊（Pat Conroy）則更直接排除參與可能，他向ABC表示，「我們的立場是不考慮加入封鎖，也未收到任何請求。」

荷莫茲海峽目前面臨伊朗無人機攻擊與水下地雷威脅，全球約20%的石油供應須經此要道。能源部長鮑文（Chris Bowen） 表示，目前已有57批燃料正運往澳洲，政府持續制定應急供應方案。艾班尼斯與外交部長黃英賢（Penny Wong）本周也將出訪汶萊與馬來西亞，設法確保燃料穩定供應。