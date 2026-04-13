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大陸 大陸焦點 特派現場

滿地血跡！陸商場動漫展突降「玻璃碎片雨」　多人帶血狂奔

▲事發當下滿地玻璃碎片。（圖／翻攝自小紅書）

▲事發當下滿地玻璃碎片。（圖／翻攝自小紅書，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

河南商丘愛琴海商場遭多名網友爆料，4日商場內有動漫相關活動，現場聚集多名Coser（Cosplay玩家），怎料玻璃製的天花板突爆開碎裂，導致玻璃碎片如雨般降下，多名Coser遭玻璃劃傷，有的人甚至手筋被割斷、眼部重傷等等，事發至今商場方面未做出正面回應。

▲▼陸商場動漫展突降「玻璃碎片雨」。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼陸商場動漫展突降「玻璃碎片雨」。（圖／翻攝自小紅書）

據多位小紅書、陸抖網友上傳的影片顯示，玻璃雨突降下，讓眾人驚慌失措，但礙於多位Coser服裝厚重，導致逃生難度上升。現場滿地硬幣大的碎玻璃、血跡斑斑，眾人躲避到店家門口，還有不少人的隨身包包遺留在原地。

爆料者指出，有人大腿割傷、手筋割斷、多處關節的筋遭割斷、頭部大面積割傷、眼睛受傷等等，多數人四肢有多處遭玻璃劃傷的傷口，不少人帶著一身傷口血跡狂奔逃離現場。一名網友指出，受傷最嚴重的Coser遭四個巴掌大的玻璃砸中，眼睛受傷最為嚴重，經醫師治療後，單眼已造成永久性失明，不過傷者至今未出面證實。

▲▼陸商場動漫展突降「玻璃碎片雨」。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼陸商場動漫展突降「玻璃碎片雨」。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼陸商場動漫展突降「玻璃碎片雨」。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼陸商場動漫展突降「玻璃碎片雨」。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼陸商場動漫展突降「玻璃碎片雨」。（圖／翻攝自小紅書）

不少人指出，商場至今未做出任何聲明，並試圖以每人100元（人民幣，下同，約台幣465元）作為交換要求下架影片。

一名網友點出，不少人質疑為何不報警，「第一現場當下馬上就被整理掉了，因為當下好多未成年，不懂報警，第一時間沒有報警，然後愛琴海那方面，現在看就只能是打官司。」

▲▼陸商場動漫展突降「玻璃碎片雨」。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼陸商場動漫展突降「玻璃碎片雨」。（圖／翻攝自小紅書）

據悉，事發至今已過去將近十天，愛琴海商場及當地警方皆未做出任何公開回應，令苦主們求助無門。

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