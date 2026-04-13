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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳思瑤昔質詢大讚「印度移工can help」　力挺政策片段遭挖出

 

記者郭運興／台北報導

台灣與印度在2024年簽署勞工合作備忘錄，勞動部長洪申翰預告最快今年有可能引進第一批印度移工，引起外界反彈，藍綠則互批對方甩鍋。而早在2024年民進黨立委吳思瑤質詢就提到，對於開放印度移工政策，「我可以幾乎這樣說，大家都站在welcome的角度，國際搶人大戰的此時此刻，台灣輸人不輸陣，更可以有效推進政策，所以印度移工can help，台灣面臨國際搶人荒，就是要趕快來做，所以我要支持這個政策，勇敢去做好」。

早在2024年3月6日，吳思瑤質詢時任勞動部長許銘春就曾提到，對於開放印度移工這個政策，其實跨黨派的委員基本上都是站在支持的角度，也許在作業的程序、未來精進的方案提供了很多建設性的建議。

當時吳思瑤表示，不管是今天委員發言、在立法院跨黨派立委長期要求我國政府要針對外勞的來源國要努力想方設法增加新的選擇，所以總和來講，「這個政策方向，我可以幾乎這樣說，大家都站在welcome的方向跟角度，但是對於快或慢這件事，如果把問題定在我今天的主題國際搶人大戰的此時此刻，台灣輸人不輸陣，這一個攸關國家競爭力的問題，更可以有效推進我們這個政策，大破大立、大步往前走」。

吳思瑤說，所以說印度移工can help，確實台灣面臨國際搶人荒、缺人荒的此時此刻，就是要趕快來做，所以這個問題導到國家競爭力，不只跟時間賽跑，更跟世界各國在競爭，「所以我要支持這個政策，勇敢去做好」。

粉專政客爽也貼出該質詢片段表示，印度移工真正的精神領袖，就是吳思瑤，因為她無私的奉獻，努力為印度移工爭取來台的機會，堪稱「印度勞母」！印度移工Can help！讓台灣人的生活充滿驚喜，印度勞母吳思瑤，印度友人民進黨。

▼吳思瑤過往質詢片段遭挖出。（圖／翻攝自YouTube／立法院演哪齣? Political Saga）

▲▼吳思瑤過往質詢片段遭挖出。（圖／翻攝自YouTube／立法院演哪齣? Political Saga）

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關鍵字：

吳思瑤印度勞動部國民黨移工民進黨MOU

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