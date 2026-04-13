壯男信義區上演「鐵鍋擊蛋」！奇葩自虐路人全看傻　網笑：行走迷因

▲男子在信義區拿鐵鍋砸下體，奇葩的表演引起路人關注。（翻攝threads@andychao0731）

圖文／鏡週刊

熱鬧非凡的台北信義商圈向來是網紅爭奇鬥豔的首戰區！最近就有民眾捕捉到1名壯男，穿著便服大秀精實肌肉，本以為是在拍帥氣街拍，怎料他下1秒竟掏出鐵鍋往胯下猛砸，一臉猙獰的荒謬模樣讓路人全看傻了眼。

當眾自虐引圍觀

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網友在信義區鬧區目擊震撼一幕，1位身材健美的男子對著鏡頭擺出狠角色姿態，隨即竟拿起鐵鍋自殘下體。這充滿衝擊性的畫面讓圍觀群眾哭笑不得，也引發網友肉搜這名怪男。影片中他痛到跪地咆哮甚至翻白眼，表情管理完全失控，讓不少人隔著螢幕都覺得疼。除了鐵鍋神功，他還加碼演出木鏟敲腳底、模仿青蛙跳及不斷自賞耳光，被網友戲稱為自虐系網紅。

網虧：行走迷因

隨著影片瘋傳，有人大讚「這是比脫口秀更新的行動脫口秀」、「不覺得他很傻，反而覺得他很聰明很勇敢很敢賺」，也有人笑稱他是行走迷因。

隨後神人搜出他的真實身份，原來是抖音直播主謙信。他常出沒在西門町或信義區挑戰單手伏地挺身或穿高跟鞋跳16蹲，古怪行徑常逗得外國遊客捧腹大笑。

▲網友起底這名壯男其實是抖音直播主謙信，常出沒台北鬧區拍片。（翻攝threads@andychao0731）

社群滿是搞怪行徑

翻開他的社群記錄，可以發現他的出沒地點遍及西門町與信義商圈，挑戰項目從高難度倒立到穿高跟鞋跑斑馬線應有盡有。他甚至曾與偉哥、鄧佳華等多位知名爭議網紅拍片合體，常成為街頭的一道奇觀。

面對外界對他自虐行為的質疑與批評，謙信顯得相當淡定。他坦然接受酸民給的社會亂源標籤，甚至以此自黑，這種幽默性格反而圈了不少粉。



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