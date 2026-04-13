明天高溫上看33度　周三起北部連5天有雨

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天各地晴到多雲，高溫上看33度，周三及周五都有微弱鋒面通過，周六至下周日則有東北季風接續影響，北部及東半部降雨增多，北台灣高溫略降，預計要到下周一才會趨緩。

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，周三北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部多雲到晴。周四鋒面減弱，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨。周五鋒面通過，桃園以北、宜花有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春為零星短暫雨，中南部多雲到晴。

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他表示，周六至下周日水氣較多，東北季風影響，北部、東半部、恆春地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲。下周一東北季風減弱，東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲。

溫度方面，他指出，明天各地高溫30至33度。周三至周四北部及東半部高溫略降為27至29度，周五至下周日再降為25至27度，低溫則都是21至23度。

黃恩鴻也說，周三前金門及馬祖有濃霧，周二晚間至周三清晨北部也有霧，提醒民眾留意。另外，辛樂克颱風目前在關島東南東方370公里，距離台灣3000多公里，將轉西北往北遠離，強度會逐漸減弱，周四起基隆北海岸、東半部及恆春沿海會有長浪。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）