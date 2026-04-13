台版地面師案擴大！包租公慘押5房產　地政+資產公司21人被逮

▲台版地面師案件越滾越大、有詐團勾結地政士和資產管理公司剝削遭詐騙民眾名下資產。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵查一大隊偵辦一起資產管理公司勾結地政事務所，配合假檢警詐團、謀奪被害人房產的案件。警方從去年11月起陸續收網，先後拘提、傳喚嘉品資產管理公司實際負責人郭男（50歲）及擎天不動產公司實際負責人陳男（38歲）及2公司涉案職員、仲介業務等21人到案。



刑事局調查，本案是「台版地面師代筆遺囑案詐團」分支案件，警方鎖定有詐團掌握被害人名單，透過擎天不動產公司幫忙調查被害人名下有無房產資訊，藉此鎖定「有房地產」可供剝皮詐騙的被害人，透過假檢警話術，要求被害人身辦網銀並交付帳號密碼「監管」，透過境外登入把被害人帳戶內現金匯入香港境外人頭帳戶後，再引導被害人辦理高風險貸款。





檢警訪查被害人發現，嘉品公司貸款期限僅3個月、月利率1.3%，若無法如期清償即將房屋法拍，並要對申貸人要求高額違約金，多名被害人因此身心俱疲，甚至被迫租屋、向親友借貸等慘況，光是一名新北三重區的包租公許男（49歲）因誤信詐團話術，為了拿回被騙存款，把名下5筆房地產交給嘉品申貸達5000萬元，後來被龐大利息和拿不回房產的壓力搞到身心俱疲，瀕臨崩潰，警方初估嘉品公司至少獲利1400萬餘元。



經警方調查，該詐團最少以同樣手法導致8名被害人上當匯款、拿房地產申貸，財損金額高達達新台幣1.5億元。加上這些被害人名下均有房地產，均透過擎天不動產公司地政士配合嘉品資產公司量身訂做高利率房貸，至於這些高利貸有多不合哩，檢警發現嘉品設定的房地產貸款還款期僅有3個月，且月利率高達1.3%，8名被害人於遭詐騙後再辦理抵押貸款，若3個月內未能償還上千萬貸款，名下房產就會被法拍，甚至有被人因此無家可歸。





專案小組日前發動數波掃蕩行動，逮捕2間公司掛名、實際負責人、幕後金主及公司職員、業務等21人到案，查扣現金新臺幣79萬餘元、手機15支、電腦4台、筆電5台、被害人貸款文件、公司文件1批，警訊後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移請台北地檢署偵辦，檢方複訊後聲押擎天不動產公司王姓幹部、彭姓負責人及幕後主嫌陳男3人獲准。

刑事局呼籲民眾應保持警惕，面對不明融資或借貸訊息仍需多方查證，切勿輕信誇大不實的廣告，以免淪為詐欺集團肥羊，同時警告融資及民間借貸業者，切勿為牟取高額手續費、利息或佣金與詐欺集團勾結而心存僥倖，貪圖暴利淪為詐欺集團幫兇。

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