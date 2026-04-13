李貞秀穿17萬元外套、用3萬元愛馬仕包　超高調現身民眾黨部

記者林明瑋 / 綜合報導

確定被民眾黨開除黨籍、喪失立委資格的李貞秀爭議不斷，今（4/13）現身民眾黨中央，穿著疑似精品的行頭，引起注目，她穿的Dior外套相似款要價約17萬元台幣、手上的包包則像被暱稱為便當包的HERMES（愛馬仕）Bride-a-Brac收納包，訂價近3萬元，一身裝扮高調醒目。

▲李貞秀今現身民眾黨部，一身行頭很高調。（圖 / 記者呂佳賢攝）

Dior Dioriviera短版外套印有Toile de Jouy印花，此系列圖案以動物、花草為主，變化多端的同時辨識度也很高，尤其背後的橫條Logo更是充滿標誌性，連帽短外套有多款設計，價格約為台幣16、17萬元，胸前有拉鍊口袋、腰帶扣，走的是實穿休閒風格。

▲Dior Dioriviera短版外套有多種款式與圖案，價格約為16至17萬元。（圖／翻攝Dior官網）

愛馬仕的Bride-a-Brac收納包原本被設計為旅行盥洗包，以厚實帆布材質搭配H字樣織帶提把打造，輕巧方正的外型被暱稱為「便當包」，不少人會搭配內袋或肩背配件作為日常包款使用，訂價不到3萬元，算是入門款的愛馬仕。

▲李貞秀拿著包包。（圖 / 記者呂佳賢攝）

▲愛馬仕Bride-a-Brac包，29,100元。

今年2月李貞秀就職立委時穿了約4萬元的白色愛馬仕鞋，引發熱議，她參選立委時財產申報的項目中，有近240萬元的珠寶、腕錶與愛馬仕、香奈兒包，顯見對精品的熱愛。近期有媒體報導，她與民眾黨談及去留問題時，表示自己有5個孩子要養，「若沒立委工作生活費怎麼辦」？與愛用精品的形象大相徑庭。對此她今天回應：「我的小孩都被照顧得很好，大家不要相信謠言。」